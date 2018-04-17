С. Зуев: в матче «Ахмат» — «Тосно» игрок, отдавший голевой пас, был в офсайде

«На 53-й минуте ассистент ошибся в простой ситуации. Он не зафиксировал положения вне игры у игрока «Ахмата», который отдавал голевой пас. Его мог смутить Буйволов, но должна быть командная работа, ассистенту и главному арбитру нужно уметь взаимодействовать», — сказал Зуев в эфире программы «Свисток».