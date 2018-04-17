Йозеф Яндач: «Работа в „Магнитке“ — честь и радость для меня»

Новый главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач отметил, что не может пока сказать, в каком виде «Магнитка» будет выглядеть в первом матче нового сезона. Специалист также добавил, что для него честь работать в таком большом клубе.

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— Легко договорились с «Металлургом»?

— Не сразу. На меня вышли две-три недели назад. Как только пришло предложение, то я раздумывал над тем, стоит ли его принимать. Потом напрямую разговаривал с Геннадием Величкиным и Виктором Козловым . Но прежде, чем сказать «да», я посоветовался с семьей. У меня трое детей. Было понятно, что они останутся в Чехии, если я поеду работать в Россию. Только после этого я снова позвонил Величкину и дал согласие. Для меня работать в такой команде — большая честь и радость одновременно. Я общался с Владимиром Вуйтеком, причем не только о «Металлурге», но о менталитете русских игроков. Говорил подробно о разных вещах и с Козловым. Я очень рад, что он будет работать со мной. Еще беседовал с Яном Коваржем о ситуации в клубе.

— Амбиции «Магнитки» известны, понимаете, что с вас потребуют как минимум выхода в финал Кубка Гагарина?

— Я понимаю, что от меня будут ждать всего и сразу (смеется). Руководство «Металлурга» хочет видеть команду в числе претендентов на первое место. То есть, как вы и сказали, это хотя бы выход в финал плей-офф. Я этому готов.

— В этом клубе после чемпионства отправляли в отставку сначала Майка Кинэна, потом Илью Воробьева

— Я понимаю, куда попал. Но что здесь такого? Это наша работа. И если ты трудишься в такой команде как «Металлург», СКА или ЦСКА, то от тебя ждут максимального результата. Претендентов несколько, а победитель всего один. В «Металлурге» работали и Пол Морис , и Кинэн, и Воробьев.

— Насколько для вас понятен состав команды на будущий сезон?

— Я уже ознакомился со списком игроков, выступавших в команде в нынешнем чемпионате, и теми, кто может прийти в нее в межсезонье. Мы постоянно находимся на связи с Величкиным, общаемся. Но сейчас сказать на сто процентов, в каком виде «Металлург» будет выглядеть в первом матче нового сезона, нельзя. В мае я буду знать больше, так же, как и вы. На тот момент появится официальная информация. Я постоянно нахожусь в контакте с Геннадием и Виктором, мы обсуждаем трансферные вопросы. ( Михаил ЗИСЛИС

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