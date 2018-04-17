Ещё
Спортивный фестиваль выходит на финишную прямую
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортивный фестиваль выходит на финишную прямую 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве завершается городской этап фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО.
«Сильнее, выше, быстрее» — этот жизнеутверждающий лозунг в советские годы всегда сопутствовал тем, кто успешно сдавал нормы ГТО. Сегодня, когда быть здоровым становится опять модно, те добрые старые традиции переживают свое второе рождение. Красивая подтянутая фигура и отменное здоровье, подготовка к взрослой жизни, в частности к службе в армии для юношей, дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, бонусы в виде бесплатной поездки в лагерь «Артек» и, разумеется, полное право гордиться своими победами — вот что ждет сегодняшних победителей фестиваля ГТО. Награды вполне достойны того, чтобы за них побороться! Отборочный этап состоял из двух туров: по легкой атлетике и плаванию. Заявки на участие подали 75 образовательных учреждений города. Причем каждая школа могла направить до трех команд из восьми человек каждая. В итоге из-за огромного количества желающих подтвердить свою отменную физическую форму на легкую атлетику отвели два дня — 14 и 21 апреля.
Соревнования проходят в залах Российского университета физкультуры и спорта. А 15 апреля юные спортсмены уже померились силами в бассейне «Феникс» школы № 1798. По промежуточным итогам стало понятно, что бассейн для многих стал, увы, самым сложным испытанием.
— Но для ребят наш фестиваль — это прежде всего праздник, — отметила инструктор-методист Марина Тюрина.
Вечерняя Москва: последние новости
Чемпионат профессионалов: студенты готовы состязаться Кирилл Поляков: Сделаем перемещение болельщиков на Чемпионате мира комфортным и безопасным Узнать шахматную историю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле14
Моуринью решил разогнать всю команду
Смолов прокомментировал решение КДК РФС2
Украинец Усик отказался проводить бой в России47
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение