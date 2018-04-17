Спортивный фестиваль выходит на финишную прямую

В Москве завершается городской этап фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО.

«Сильнее, выше, быстрее» — этот жизнеутверждающий лозунг в советские годы всегда сопутствовал тем, кто успешно сдавал нормы ГТО. Сегодня, когда быть здоровым становится опять модно, те добрые старые традиции переживают свое второе рождение. Красивая подтянутая фигура и отменное здоровье, подготовка к взрослой жизни, в частности к службе в армии для юношей, дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, бонусы в виде бесплатной поездки в лагерь «Артек» и, разумеется, полное право гордиться своими победами — вот что ждет сегодняшних победителей фестиваля ГТО. Награды вполне достойны того, чтобы за них побороться! Отборочный этап состоял из двух туров: по легкой атлетике и плаванию. Заявки на участие подали 75 образовательных учреждений города. Причем каждая школа могла направить до трех команд из восьми человек каждая. В итоге из-за огромного количества желающих подтвердить свою отменную физическую форму на легкую атлетику отвели два дня — 14 и 21 апреля.

Соревнования проходят в залах Российского университета физкультуры и спорта. А 15 апреля юные спортсмены уже померились силами в бассейне «Феникс» школы № 1798. По промежуточным итогам стало понятно, что бассейн для многих стал, увы, самым сложным испытанием.

— Но для ребят наш фестиваль — это прежде всего праздник, — отметила инструктор-методист Марина Тюрина.