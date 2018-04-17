До и после трех родов: Мария Погребняк показала, как изменилась ее внешность за 13 лет

За роскошной жизнью Марии Погребняк в соцсети Instagram следят более 750 тысяч человек. Блондину часто критикуют за ее внешность. Многие недоброжелатели считают, что жена футболиста слишком худая, а также пропагандирует анорексию. Есть и те, кто считает ее красоту не натуральной, а творением рук хирурга. В прошлом году ее осудили даже за то, что она спустилась в метро в роскошной шубе.

Погребняк не раз давала отпор злопыхателям. На днях она снова вызвала бурные обсуждения своей внешности в Сети, опубликовав фото 13 летней давности. В кадре Мария позирует в 17 лет на пляже в черно-белом купальнике. Для сравнения она поделилась снимком с недавнего отдыха в черном бикини. Невооруженным глазом видно, что сейчас супруга футболиста выглядит заметно стройнее, а ее тело стало более рельефным.

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"Я тогда считала, что питание это ерунда, можно есть все, что я хочу! И спорт не обязателен! Не могу даже на такую себя смотреть!", — призналась девушка. Она также считает, что после трех родов выглядит лучше, чем в юности. «Я поняла, что питание это 70% успеха и только 30% спорт!», — отметила Мария. Многие поклонники с ней не согласились. Им понравилось, как Погребняк выглядела раньше, а вот ее исхудавшее тело их совсем не впечатлило. «В 17 лет была очень привлекательная внешность и фигура!», «Молодость лучше однозначно», «Сейчас не очень. Одни кости остались», «А мне нравится „до“. Аппетитнее выглядит», — прокомментировали снимки подписчики.