III Международный фестиваль «Стримфест» пройдет в Москве 21 апреля

Единственный в СНГ фестиваль стримерской культуры «Стримфест» пройдет 21 апреля в инновационном центре Технополис «Москва».

На «Стримфесте» популярные стримеры и стрим-команды общаются с фанатами, участвуют в конкурсах и интересно проводят время. В этом году к фестивалю присоединяются неигровые стримеры: те, кто стримит творчество, путешествия, музыку, фитнес, хобби, делают в прямом эфире разговорные шоу и подкасты.

Участие в «Стримфесте» уже подтвердили Денис Welovegames Коробков, руководитель Goodgame.ru Михаил Miker Мирчук, ведуший шоу This is Хорошо Стас Давыдов , Игорь Guitman Фролов, Вика Картер, Ольга Olyashaa Саксон, коллективы «Игромании» и Dvoeialoe, Руслан Adolf [RA] Баженов, Наталья Natalie_Moore и многие другие — в 2018 году участников будет больше сотни.

"Стримфест" — единственный фестиваль, где стримеры проводят с комьюнити весь день. Мы именно про общение, у нас не выставка с гремящими стендами и не деловая конференция. Мы строим десятки стрим-позиций, чтобы участники могли одновременно работать на аудиторию онлайн и офлайн. Других таких мероприятий не существует", — говорит директор Михаил Лисецкий.

На «Стримфесте» две площадки: развлекательная зона и лекторий. На первой — турнирная сцена с шоу-матчами аудитории против киберспортсменов, лаунжи и стенды со стримерами.

В программу премиум-зоны вошли лекторий на тему «Смотришь стримы — смотри в будущее. Будь на пике прогресса!», три потока мастер-классов и — впервые в России — собственная сцена стрим-платформы Twitch.tv.

Лекторы главного зала: — Антон Громов , программист-баллистик Dauria Aerospace, автор проекта «Море Ясности», русский голос трансляций пусков SpaceX , порассуждает на тему орбитального интернета и будущего космических исследований; — Руслан Юсуфов, директор по работе с частными клиентами Group-IB, — крупнейшей международной компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений — расскажет о кибербезопасности и видах киберпреступлений; — Андрей Кислов , сооснователь Brain Company, сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ , преподаватель факультета стратегического управления ИБДА РАНХиГС, прочитает лекцию на тему «Нейромаркетинг. Теория об иррациональном человеке» о том, как рефлексы до сих пор влияют на покупательское поведение потребителей; — Нейробиолог Ольга Левицкая выступит с лекцией «Мы — не мозг» о влиянии рефлексов и разума на поведение и тело; — Иван Гуменюк, врач-исследователь из Краснодара расскажет об искусственных имплантах и нейрочипах в своем выступлении «Техноэволюция: темный киберпанк или светлое будущее?»; — Олег Чумаков , CEO компании Luden.io и бывший руководитель R&D направления компании Nival посвятит свою лекцию технологиям машинного обучения о новому поколению образовательных видеоигр.

Twitch.tv — ведущая стриминговая платформа, объединяющая игроков и зрителей, — впервые в России представит собственное пространство. В рамках «Стримфеста» Twitch проведет несколько панельных дискуссий при участии известных стримеров, а также серию Q&A с представителями компании. Среди тем, запланированных к обсуждению, — развитие стриминга, истории успеха, а также дискуссия о киберспорте.

Кроме того, «Стримфест» получит на платформе свой раздел, где можно будет увидеть трансляции сразу всех участников фестиваля.

Также в лектории будут впервые раскрыты подробности This Is the Police 2, сиквела успешной игры, которую лично представит руководитель разработки Илья Янович, и пройдет дискуссионная панель «Стримы в будущее» с представителями крупнейших стрим-платформ, известных видеоблогеров и журналистов.

Мастер-классы пройдут в три одновременных потока. Программа обширная: эксперты расскажут о различных аспектах стриминга, например, как стримить в VR-шлеме, как тонко настроить веб-камеру и звук, поведают о работе с рекламодателями и юридических тонкостях.