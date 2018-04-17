Учащиеся гимназии МИИТ стали призерами Московской межпрофессиональной олимпиады

Московская межпрофессиональная олимпиада по технологическому направлению состоялась недавно в столице. В мероприятии приняли участие учащиеся гимназии Российского университета транспорта (МИИТ).

В течение месяца сотрудники Технологического института РУТ (МИИТ) готовили учащихся гимназии к участию в заключительном туре олимпиады по технологическому направлению. В условиях высокой конкуренции четыре команды гимназии представили свои проекты. По результатам конкурса трое учащихся гимназии — Вероника Уварова, Маргарита Власова и Кирилл Журавлев — стали призерами олимпиады.

Отмечается, что олимпиада проводилась среди школьников 8–11 классов по трем направлениям: инженерно-конструкторское, технологическое и научно-технологическое. (то)