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Учащиеся гимназии МИИТ стали призерами Московской межпрофессиональной олимпиады
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Учащиеся гимназии МИИТ стали призерами Московской межпрофессиональной олимпиады 

Управа района Марьина роща 46 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Московская межпрофессиональная олимпиада по технологическому направлению состоялась недавно в столице. В мероприятии приняли участие учащиеся гимназии Российского университета транспорта (МИИТ).
В течение месяца сотрудники Технологического института РУТ (МИИТ) готовили учащихся гимназии к участию в заключительном туре олимпиады по технологическому направлению. В условиях высокой конкуренции четыре команды гимназии представили свои проекты. По результатам конкурса трое учащихся гимназии — Вероника Уварова, Маргарита Власова и Кирилл Журавлев — стали призерами олимпиады.
Отмечается, что олимпиада проводилась среди школьников 8–11 классов по трем направлениям: инженерно-конструкторское, технологическое и научно-технологическое. (то)
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