«Барселона» упустила победу над «Сельтой» и продлила серию без поражений

«Барселона» упустила победу над «Сельтой» из Виго в матче 33-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт" Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Хонни и Яго Аспас . У гостей мячи забили Усман Дембеле и Пако Алькасе. На 71-й минут полузащитник каталонского клуба Серхи Роберто получил красную карточку. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе клуба 83 очка. «Сельта» (44) располагается на девятой строчке. Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур "Сельта" (Виго) — «Барселона» (Барселона) — 2:2 Голы: 0:1 — Дембеле, 36; 1:1 — Хонни, 45; 1:2 — Алькасер, 64; 2:2 — Аспас, 82