Ещё
«Барселона» упустила победу над «Сельтой» и продлила серию без поражений
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» упустила победу над «Сельтой» и продлила серию без поражений 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Барселона» упустила победу над «Сельтой» из Виго в матче 33-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Хонни и Яго Аспас. У гостей мячи забили Усман Дембеле и Пако Алькасе.
На 71-й минут полузащитник каталонского клуба Серхи Роберто получил красную карточку.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе клуба 83 очка. «Сельта» (44) располагается на девятой строчке.
Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур "Сельта" (Виго) — «Барселона» (Барселона) — 2:2 Голы: 0:1 — Дембеле, 36; 1:1 — Хонни, 45; 1:2 — Алькасер, 64; 2:2 — Аспас, 82
Газета.Ru: последние новости
"Тоттенхэм" не сумел обыграть "Брайтон энд Хоув" в матче чемпионата Англии Хет-трик Мюллера помог "Баварии" выйти в финал Кубка Германии Член комитета по этике РФС не увидел нарушений в интервью Авдонченко
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию79
Названы причины отказа Усика от поединка в России2
Украинские футболистки передрались на поле19
Моуринью решил разогнать всю команду
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение