Гол рукой лишил «Барселону» победы

Каталонская «Барселона» упустила победу в матче чемпионата Испании против «Сельты» из-за того, что арбитр засчитал гол рукой. Видео взятия ворот опубликовано на YouTube-канале lilroose124.

На 82-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу каталонцев нападающий «Сельты» Яго Аспас замкнул передачу партнера по команде и сравнял счет. На повторе заметно, что мяч попал Аспасу в руку, но судья не обратил на это внимание. Матч завершился со счетом 2:2.

За 5 туров до конца чемпионата «Барселона» занимает первое место, имея в своем активе 84 очка. «Сельта» занимает восьмую строчку турнирной таблицы с 44 очками.