тер Штеген установил рекорд Примеры по длине беспроигрышной серии

«Барселона» сыграла вничью в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2).

После этого матча беспроигрышная серия каталонцев в чемпионатах Испании составляет уже 40 матчей

Голкипер будущих чемпионов Испании Марк-Андре тер Штеген установил рекорд Примеры, не проиграв в 33 встречах подряд со старта сезона. Немец превзошел достижения Арконады, Селайеты, Олайсолы, Перико Алонсо и Лопеса Уфарте. Напомним, неделей ранее «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Роме», а 21 апреля сыграет в финале Кубка Испании с «Севильей».