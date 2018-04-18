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тер Штеген установил рекорд Примеры по длине беспроигрышной серии
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тер Штеген установил рекорд Примеры по длине беспроигрышной серии 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: Soccer News
«Барселона» сыграла вничью в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2).
После этого матча беспроигрышная серия каталонцев в чемпионатах Испании составляет уже 40 матчей
Голкипер будущих чемпионов Испании Марк-Андре тер Штеген установил рекорд Примеры, не проиграв в 33 встречах подряд со старта сезона. Немец превзошел достижения Арконады, Селайеты, Олайсолы, Перико Алонсо и Лопеса Уфарте. Напомним, неделей ранее «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Роме», а 21 апреля сыграет в финале Кубка Испании с «Севильей».
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