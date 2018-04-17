Узнать шахматную историю

17 апреля прошли первые экскурсии по объектам культурного наследия Москвы. «ВМ» заглянула в некоторые из них и оценила отреставрированную красоту памятников архитектуры.

Напольные часы в одной из комнат Центрального дома шахматиста, что на Гоголевском бульваре, пробили ровно два часа дня. Под чугунным балконом хлопнула входная дверь, и по парадной мраморной лестнице, которой больше 150 лет, начали подниматься первые гости.

— Красиво, как будто мы в замке, — осматривается по сторонам ученица 2 «А» класса гимназии «Сократ» Адана Карданова. На экскурсию в старинный особняк она пришла вместе с классом.

Рояль и шахматы

Изначально на Гоголевском бульваре — на пустующем после московского пожара участке земли — первая владелица городской усадьбы Екатерина Васильчикова в 1820-х годах построила не одно, а два здания: в классическом стиле и в русском. Но уже во второй половине XIX века супруги Зубовы провели глобальную реконструкцию, объединив стоящие рядом дома. Так появилась небольшая, но невероятно красивая — ажурная и яркая, с золотыми узорами на красном фоне и небесно-голубыми вставками — мавританская комната. Чтобы попасть в нее с главного входа, нужно пройти через Большой зал — просторную комнату с высокими потолками и прекрасной акустикой. Сейчас здесь проходят шахматные турниры, а раньше проводили балы. Впрочем, сегодня благодаря реставраторам зал выглядит точно так же, как и в XIX веке. С потолка, богато украшенного лепниной, свисают объемные люстры. Высокие окна задрапированы светлыми портьерами.

А рядом с дверью, за которой и скрывается комнатка в мавританском стиле, стоит старинный черный рояль. Говорят, на нем играли Рахманинов, Глазунов, Танеев и другие знаменитые композиторы, которые нередко аккомпанировали известным певцам. В конце XIX века в Большом зале выступал сам Федор Шаляпин

— Мы опирались на чертежи, которые остались после реконструкции 1860 года, — рассказала реставратор Ирина Калугина. — Большая часть лепнины хоть и в трещинах, но сохранилась до наших дней. А вот стены за несколько веков потеряли свой первоначальный цвет. Чтобы восстановить его, мы работали вместе с художниками.

Под толстым слоем штукатурки удалось найти и вензель «А», украшавший потолок одной из комнат флигеля, где сейчас находится Музей шахмат. Когда-то особняк на Гоголевском бульваре принадлежал купеческому роду Алексеевых, из которого вышел городской голова Москвы Николай Алексеев . Под стать знаменитым жильцам исторического здания и экспонаты современного музея.

— Здесь у нас собраны шахматы разных стран, народов и эпох, — директор музея Татьяна Колесникович показывает фигуры викингов XII века. — Это копия. Оригинал комплекта, который нашли на дне моря в затонувшем корабле, хранится в Британском музее.

Андриян Николаев. Самый старый подлинный экспонат, который можно увидеть на Гоголевском бульваре, — мозаичная шахматная доска XVII века из Эфиопии. Но в московском музее много и других уникальных предметов. Например, космические шахматы, которыми в 1970 году сыграли на орбите космонавты Виталий Севастьянов

Восстановлен из пепла

Храм Преображения Господня на Преображенской площади — еще один пример, когда реставраторы восстанавливали старинное здание буквально с нуля. Церковь, освященная в конце XVIII века, была святыней лейб-гвардии Преображенского полка, да и всей русской армии.

— Около ее стен в 1883 году в присутствии государя-императора Александра III освящались новые знамена одного из старейших гвардейских полков Российской империи, созданных Петром Великим, — рассказал почетный реставратор Москвы, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания Игорь Русакомский, который больше 20 лет посвятил восстановлению этого храма.

Старинную церковь взорвали рано утром 18 июля 1964 года по распоряжению Хрущева.

«Храм как будто приподнялся над землей и рассыпался в воздухе», — вспоминали очевидцы. От здания остался только фундамент.

— Найти материалы для восстановления храма Преображения Господня было непросто, — подчеркнул Русакомский. — Но мне повезло. Както я работал в Государственном архиве Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, и благодаря его сотрудникам совершенно случайно наткнулся на чертежи реставрации этого храма в 1883 году. Тогда его переделка была заказана к приезду Александра III на коронацию в Москву.

В архивах, по словам реставратора, сохранились чертежи планов и фасадов храма.

Еще одна счастливая случайность свела Русакомского с человеком, у которого сохранился альбом со снимками церкви. Они были сделаны незадолго до того, как храм снесли, и помогли узнать детали внутреннего убранства святыни. Опираясь на исторические документы, реставраторы приступили к работе.

— Самая сложная задача состояла в том, чтобы, не разрушая первоначальных фундаментов храма, восстановить на том же месте историческое здание, — обозначил трудности, с которыми столкнулись специалисты, Игорь Русакомский. — Пришлось возводить сложные металлические конструкции. На них положили плиту, на которую и опиралось новое сооружение.

Кроме того, за несколько десятилетий облик Преображенской площади изменился. Современные высотные здания просто «поглотили» бы восстановленный храм. Поэтому реставраторы решили приподнять рельеф исторического места над фундаментной плитой и уже на получившемся возвышении воссоздать старинную церковь.

— То есть мы создали памятник памятнику, — уточнил Русакомский, добавив, что такое решение позволило в подклете храма устроить два предела. Один из них посвящен Андрею Первозванному, второй — Николаю Чудотворцу.