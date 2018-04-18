Ещё
Игрок «Спартака» Промес высказался по поводу расизма в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок «Спартака» Промес высказался по поводу расизма в России 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник "Спартака" и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промес заявил, что ни разу не сталкивался с проявлением расизма за время, проведенное в России. По его мнению, слова о том, что в стране, которая примет чемпионат мира 2018 года, присутствует проблема расовой нетерпимости является стереотипом, передает "Советский спорт".
"Что касается главного стереотипа о России, то это расизм. Возможно, он тут есть, но лично я никогда с ним не сталкивался. В России я чувствую себя как дома. Не нравятся разве что пробки! В Нидерландах такого нет. Все стереотипы о Нидерландах — правда!" — цитирует Промеса The Flow.
Он также отметил. что будет симпатизировать сборной России во время мирового первенства.
"На ЧМ-2018 обязан поддержать сборную России! Но мои фавориты Испания, Германия и Бразилия. Моя любимая троица. Группа у сборной России не очень сильная. Думаю, они выйдут из неё, а дальше — каждая игра как финал. Качество у российской сборной есть, чтобы пройти далеко. С поддержкой фанатов, конечно", — сказал Промес.
Ранее бывший нападающий «Барселоны» и махачкалинского «Анжи» Самуэль Это'О заявил, что никогда не сталкивался с проявлениями расизма в России.
Газета.Ru: последние новости
"Интер" разгромил "Кальяри" в матче чемпионата Италии Выступающий в третьем французском дивизионе клуб вышел в финал Кубка "Барселона" упустила победу над "Сельтой" и продлила серию без поражений
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию81
Названы причины отказа Усика от поединка в России2
Украинские футболистки передрались на поле19
Моуринью решил разогнать всю команду
Черчесов надеется побороться с Германией на ЧМ2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение