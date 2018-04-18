Игрок «Спартака» Промес высказался по поводу расизма в России

Полузащитник "Спартака" и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промес заявил, что ни разу не сталкивался с проявлением расизма за время, проведенное в России. По его мнению, слова о том, что в стране, которая примет чемпионат мира 2018 года, присутствует проблема расовой нетерпимости является стереотипом, передает "Советский спорт"

"Что касается главного стереотипа о России, то это расизм. Возможно, он тут есть, но лично я никогда с ним не сталкивался. В России я чувствую себя как дома. Не нравятся разве что пробки! В Нидерландах такого нет. Все стереотипы о Нидерландах — правда!" — цитирует Промеса The Flow.

Он также отметил. что будет симпатизировать сборной России во время мирового первенства.

"На ЧМ-2018 обязан поддержать сборную России! Но мои фавориты Испания, Германия и Бразилия. Моя любимая троица. Группа у сборной России не очень сильная. Думаю, они выйдут из неё, а дальше — каждая игра как финал. Качество у российской сборной есть, чтобы пройти далеко. С поддержкой фанатов, конечно", — сказал Промес.