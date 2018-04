Бернардески попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Кротоне», Манджукич и Пьянич пропустят матч

В заявку попал полузащитник Федерико Бернардески, который восстановился после травмы. Нет в заявке Марио Манджукича , Миралема Пьянича и Маттиа Де Шильо, которые пропустят матч из-за проблем со здоровьем.

Матч «Кротоне» — «Ювентус» состоится 18 апреля и начнется в 21:45 по Москве.

📝 | Here is @OfficialAllegri's 21-man squad for #CrotoneJuve. #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/TdWi8fXoZr

— JuventusFC (@juventusfcen) 17 апреля 2018 г.