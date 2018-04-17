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«Единая Россия» ждет от «Молодой гвардии» предложения по идеологии
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«Единая Россия» ждет от «Молодой гвардии» предложения по идеологии 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Руководство партии «Единая Россия» ждет от активистов «Молодой гвардии Единой России» предложений по созданию идеологической преамбулы, которая может появиться в уставе партии. Об этом рассказал во вторник журналистам замсекретаря генсовета партии «Единая России» Евгений Ревенко в кулуарах форума «Молодой гвардии», который проходит в Казани.
По его словам, в настоящий момент обсуждается вопрос о включении в устав «Единой России» преамбулы, которая будет содержать идеологические основы партии. Этот вопрос, как ожидается, будет рассматриваться на партийной конференции, которая намечена на середину мая, отметил Ревенко. «Кстати, от „Молодой гвардии“ мы тоже ждем предложения по вопросам идеологии», — сказал Ревенко.
Он уточнил, что вопросы идеологии будут обсуждаться и на совещаниях, которые пройдут до конца апреля во всех региональных отделениях партии. «На мой взгляд, у правящей партии в основе идеологии должно стоять благосостояние человека», — подчеркнул он. По его словам, повышение благосостояния человека включает в себя развитие экономики и социальной сферы.
Он также отметил, что для обсуждения этого вопроса будет создана рабочая группа.
Всероссийский образовательный форум «Молодой гвардии» проходит с 15 по 21 апреля в комплексе «Свияжские холмы» в Татарстане. В мероприятии принимают участие около тысячи активистов «Молодой гвардии» из всех регионов России, а также лидеры молодежных объединений стран СНГ.
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