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Штоффельсхаус объяснил, почему пока не хочет говорить о чемпионстве «Локомотива»
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Штоффельсхаус объяснил, почему пока не хочет говорить о чемпионстве «Локомотива» 

Чемпионат.com 1 час назад
Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус на германо-российском футбольном вечере в Посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 рассказал, почему не хочет преждевременно говорить о возможной победе «железнодорожников» в РФПЛ.
«Не хочу говорить о чемпионстве. «Шальке» уже когда-то был почти чемпионом, когда я там работал. Помню разочарование, когда этого не случилось. «Локомотив» — классный клуб со своей инфраструктурой и академией. Сейчас виден прогресс команды, и это очень приятно», — передаёт слова Штоффельсхауса корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
«Локомотив» (55 очков) лидирует в турнирной таблице РФПЛ после 25 проведённых матчей, опережая ближайшего преследователя в лице «Спартака» на пять баллов. При этом у «железнодорожников» матч в запасе.
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