Штоффельсхаус объяснил, почему пока не хочет говорить о чемпионстве «Локомотива» 

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус на германо-российском футбольном вечере в Посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 рассказал, почему не хочет преждевременно говорить о возможной победе «железнодорожников» в РФПЛ.
«Не хочу говорить о чемпионстве. «Шальке» уже когда-то был почти чемпионом, когда я там работал. Помню разочарование, когда этого не случилось. «Локомотив» — классный клуб со своей инфраструктурой и академией. Сейчас виден прогресс команды, и это очень приятно», — передаёт слова Штоффельсхауса корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
«Локомотив» (55 очков) лидирует в турнирной таблице РФПЛ после 25 проведённых матчей, опережая ближайшего преследователя в лице «Спартака» на пять баллов. При этом у «железнодорожников» матч в запасе.