Экс-игрок сборной Германии Какау назвал возможных полуфиналистов ЧМ-2018

Экс-игрок сборной Германии Какау на германо-российском футбольном вечере, который прошёл в посольстве Германии в преддверии чемпионата мира — 2018 по футболу, поделился впечатлениями от посещения России и оценил шансы сборных на предстоящем мундиале.

«Рад присутствовать в Москве. Вы все знаете, я с 18 лет играю в Германии, там я стал вызываться в сборную. После окончания карьеры я работаю в Немецком футбольном союзе уполномоченным по интеграции.

Мог бы переехать играть в Россию? Обожаю приключения, ведь я переехал из Бразилии в Германию! Но предложений отсюда не было, а я таким вариантом продолжения карьеры не занимался. Мы общались с Кевином Кураньи о его карьере в России — он говорил только хорошее.

Как отношусь к натурализации? Думаю, нужно различать ситуации, когда игроки получают гражданство только ради игры в сборной и когда становятся гражданами другой страны на общих основаниях. В 2008 году я подавал документы на смену гражданства только ради семьи и детей, не ради перспектив в сборной. Хотя, конечно, было здорово, я благодарен всем за это. Люди приезжают в Германию и интегрируются с помощью футбола — это отлично.