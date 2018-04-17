Ещё
Экс-игрок сборной Германии Какау назвал возможных полуфиналистов ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-игрок сборной Германии Какау назвал возможных полуфиналистов ЧМ-2018 

Чемпионат.com 49 минут назад
Экс-игрок сборной Германии Какау на германо-российском футбольном вечере, который прошёл в посольстве Германии в преддверии чемпионата мира — 2018 по футболу, поделился впечатлениями от посещения России и оценил шансы сборных на предстоящем мундиале.
«Рад присутствовать в Москве. Вы все знаете, я с 18 лет играю в Германии, там я стал вызываться в сборную. После окончания карьеры я работаю в Немецком футбольном союзе уполномоченным по интеграции.
Мог бы переехать играть в Россию? Обожаю приключения, ведь я переехал из Бразилии в Германию! Но предложений отсюда не было, а я таким вариантом продолжения карьеры не занимался. Мы общались с Кевином Кураньи о его карьере в России — он говорил только хорошее.
Как отношусь к натурализации? Думаю, нужно различать ситуации, когда игроки получают гражданство только ради игры в сборной и когда становятся гражданами другой страны на общих основаниях. В 2008 году я подавал документы на смену гражданства только ради семьи и детей, не ради перспектив в сборной. Хотя, конечно, было здорово, я благодарен всем за это. Люди приезжают в Германию и интегрируются с помощью футбола — это отлично.
Кто выиграет ЧМ? Скажу, что в полуфинале сыграют Германия, Испания, Франция и Бразилия», — передаёт слова Какау корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Чемпионат.com: последние новости
Черчесов: сборная России попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ-2018 Штоффельсхаус объяснил, почему пока не хочет говорить о чемпионстве «Локомотива» «Ак Барс» вывел Иржи Секача из списка травмированных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле18
Названы причины отказа Усика от поединка в России2
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Экс-пилот «Феррари» перенёс операцию по удалению опухоли
Моуринью решил разогнать всю команду
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение