«Депортиво» и «Севилья» расписали безголевую ничью, пробив по воротам друг друга 46 раз

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Депортиво» принимал на своём поле «Севилью». Подопечные Кларенса Зеедорфа после двух побед кряду в последних матчах несколько увеличили свои шансы на успешный исход борьбы за выживание, а для севильцев напротив наступили не лучшие времена: «нервионцы» последний раз выигрывали более месяца назад, попутно выбив «МЮ» из Лиги чемпионов (2:1).

Протокол игры

Депортиво

Севилья

Запасные: Пареха Нико • Рико Серхио • Роке Меса • Guilherme Arana

17 апреля. Стадион «Риасор» (Ла Корунья).

С самого начала поединка гости завладели мячом и территорией, активно пытаясь доставить игровой снаряд к чужим воротам, однако первый момент создали футболисты «Депортиво». Ветеран Луизиньо навесил с левого фланга на Адриана, который пробил под перекладину ворот Сории, но испанский голкипер «Севильи» не дал вингеру хозяев забить в пятый раз за три последних матча, переведя мяч в прыжке на угловой.

"Красно-белые" не оставили попыток доставить мяч в штрафную «Депора» через забросы и передачи с флангов, и одна из таких едва не привела к взятию ворот в середине первой половины матча. Хесус Навас здорово оторвался от опекуна и прострелил низом на Фернандеса, однако воспитанник «Севильи» не сумел попасть в створ ударом из пределов вратарской.

Игроки «Депора» же отвечали острыми контратаками, одна из которых, проведенная на исходе часа игры, привела к самому опасному моменту хозяев в первом тайме. Сельсо Борхес отдал проникающую передачу на Лукаса Переса , находившегося в штрафной площади соперника, и тот метров с 13-ти пробил по воротам Сории. Голкипер гостей успел сложиться и зафиксировать мяч намертво, несмотря на неприятный рикошет от ноги защитника.

В концовке тайма неплохой шанс для взятия ворот имели уже подопечные Винченцо Монтеллы : Эвер Банега получил мяч от Йоханнеса Гайса перед штрафной «Депора» и, подработав сферу под правую ногу, пробил в сторону ворот Рубена — мяч прошёл в считанных сантиметрах от дальней штанги. Спустя несколько минут Эвер Банега вновь оказался в центре внимания: аргентинский хавбек точной передачей вывел Фернандеса на ударную позицию, однако Карлос не сумел переиграть голкипера «Депортиво» Рубена в ближнем бою. Таким образом, давление «Севильи» в первом тайме так ни к чему и не привело, а контратаки «Депортиво» были не такими острыми и колкими, как бы этого хотелось Зеедорфу и, прежде всего, фанатам, собравшимся на «Риасоре» и у телеэкранов. На перерыв команды ушли, так и не открыв счёт.

Вторая сорокапятиминутка началась с очередного опасного момента у ворот хозяев: всё тот же Эвер Банега пробил с дальней дистанции, но Рубен вновь оказался на высоте, отразив в прыжке мощный выстрел аргентинца в правый нижний угол. Ещё через пару минут Карлос Фернандес создал момент для Хоакина Корреа, покатив тому мяч под удар с линии штрафной. К сожалению для всех переживающих за «Севилью», аргентинец пробил чуть правее штанги ворот Рубена.

Ближе к середине второго тайма игра более или менее выровнялась, а опасных моментов у ворот обеих команд становилось меньше: несмотря на провалы в обороне, при доставке мяча в штрафную площадь соперника футболисты совершали большое количество брака, что приводило к дальним ударам из-за её пределов.

Несмотря на очевидное превосходство гостей над хозяевами практически по всем аспектам игры, «Депортиво» едва не вышло вперёд за 20 минут до конца встречи: Адриан выскочил на рандеву с вратарём, однако не сумел переиграть того в ближнем бою, Москера, сыгравший на добивании, не попал в створ ворот Сории.

В заключительном отрезке поединка «Депортиво» вновь имело несколько прекрасных шансов вырвать столь важную и нужную им победу. Сначала Лукас Перес здорово ушёл от двух защитников «нервионцев» и пробил из пределов штрафной по воротам, но Сориа спас свою команду. Затем уже хавбек хозяев Борхес наносил удар с линии штрафной площади «Севильи», однако выстрел пришёлся точно в ближнюю штангу ворот подопечных Монтеллы. Футболисты обоих коллективов пробили по воротам друг друга 46 раз, но повода прокричать «Гол!» так и не дали: либо выстрелы летели далеко в сторону от ворот, либо же выручали голкиперы и каркас. Итог — нулевая ничья, не устроившая никого.