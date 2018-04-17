Дмитрий Парфенов: «Тосно» попробует выйти в финал Кубка России

Главный тренер «Тосно» рассказал о подготовке к кубковому полуфиналу против «Спартака» , цвета которого он сам когда-то защищал.

«ВСЕ ГОВОРЯТ О СМОЛОВЕ , А О СУДЕЙСТВЕ В ГРОЗНОМ НЕ ВСПОМИНАЮТ»

— В минувшем туре РФПЛ и «Тосно», и «Спартак» проиграли. Ваша команда уже отошла от поражения в Грозном? — О матче с «Ахматом» уже не думаем. Премьер-лига и Кубок России — разные турниры. В них решаются разные задачи. Единственное — считаю, в Грозном на результат повлияли судьи. Понимаю, что «Тосно» — клуб маленький, но когда в твои ворота засчитывают гол из офсайда, а в твою пользу не назначают очевидный пенальти, это нельзя оставлять без внимания. Но в стране по поводу нашего матча тишина. Все обсуждают желтую карточку Федора Смолова… Ну да ладно. Опять же, к нашему полуфиналу со «Спартаком» все это не относится.

— Кстати, ваше мнение об эпизоде со Смоловым? — Я его не видел. Но если игрока несправедливо наказали предупреждением, то я всегда на стороне игрока. Никогда не буду называть черное белым. Впрочем, такие ситуации разбирает КДК, а не мы, тренеры.

— «Тосно» совсем недавно встречался со «Спартаком» в РФПЛ. Какие выводы сделали из того поражения со счетом 1:2? — Все позитивное из той игры попробуем перенести на среду. Думаю, соперник тоже хорошо запомнил тот матч. Игра получилась для москвичей непростой. «Тосно» смотрелся достойно, но, к сожалению, очков это не принесло. Рассчитываем, что, в полуфинале у нас тоже будут шансы на положительный результат.

«ПРИЯТНО ОТНОШЕНИЕ СПАРТАКОВСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ»

— Осечка «Спартака» в Екатеринбурге добавляет уверенности? — Конечно, я сделал для себя выводы из увиденного. Какие — не скажу. Но «Спартак» остается действующим чемпионом России, и один неудачный матч не выбьет эту команду из колеи. Мы же будем делать ставку на командный футбол и четкое выполнение каждым игроком тренерской установки.

— Для вас, как бывшего спартаковца, матчи с красно-белыми — особенные? — Во время этих игр всегда положительные эмоции, болельщики «Спартака» меня тепло приветствуют. Я многое отдал этому клубу, выигрывал титулы. Разумеется, «Спартак» для меня не пустой звук.

Павел Погребняк , который забил «Спартаку» в том самом матче премьер-лиги, уже набрал оптимальную форму? — Игра покажет. Я надеюсь, что это так. Но, как говорится, нет предела совершенству. Футболисты должны все время прибавлять.

— Но до «Тосно» о Погребняке все забыли. Как удалось вернуть его на уровень основного нападающего команды РФПЛ? — Когда Павел приехал к нам на сборы после ухода из «Динамо», я не сомневался, что у него получится. Игрок согласился на очень скромные условия, был невероятно мотивирован. И с каждым матчем я все больше убеждаюсь, что мы угадали, поверив в Погребняка. Думаю, его еще надолго хватит.

«ПОГРЕБНЯК — ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ»

— Погребняк помогает доносить тренерские идеи до игроков на поле? — Любой опытный футболист является проводником идей тренера — и Паша не исключение. Я ему сразу сказал: мы поможешь тебе — ты поможешь нам. Молодым игрокам «Тосно» полезно иметь рядом такого ветерана. Они видят, как человек пашет на тренировках, как на зубах вытаскивает команду в сложных матчах. Погребняк — отличный пример для подражания.