Хет-трик Мюллера помог «Баварии» выйти в финал Кубка Германии по футболу 

ТАСС, 17 апреля. Мюнхенская «Бавария» со счетом 6:2 обыграла леверкузенский «Байер» в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу. Встреча состоялась в Леверкузене.
В составе «Баварии» забитыми голами отметились Роберт Левандовский (3-я и 9-я минуты), Томас Мюллер (52, 64, 78) и Тьяго Алькантара (61). У «Байера» отличились Ларс Бендер (16) и Леон Бейли (72).
Соперник «Баварии» по финалу определится в среду, им станет победитель матча между гельзенкирхенским «Шальке» и франкфуртским «Айнтрахтом». Финал Кубка Германии состоится 19 мая.