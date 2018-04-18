Хет-трик Мюллера помог «Баварии» выйти в финал Кубка Германии по футболу

ТАСС , 17 апреля. Мюнхенская «Бавария» со счетом 6:2 обыграла леверкузенский «Байер» в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу. Встреча состоялась в Леверкузене.

Соперник «Баварии» по финалу определится в среду, им станет победитель матча между гельзенкирхенским «Шальке» и франкфуртским «Айнтрахтом». Финал Кубка Германии состоится 19 мая.