«Интер» разгромил «Кальяри» и поднялся на третье место в Серии А

В матче 33-го тура Серии А «Интер» не оставил ни единого шанса «Кальяри», полностью переиграв соперника

Протокол игры

Интер Милан

Кальяри

(1:0) Канселу Жоау 3'

(2:0) Икарди Мауро 49'

Ханданович Самир • Канселу Жоау • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао 83' ( Раноккия Андреа (83') • Д'Амброзио Данило • Гальярдини Роберто 36' (Валеро Борха (36') • Брозович Марсело 63' • Карамо Янн 76' (Кандрева Антонио (76') • Рафинья Алькантара • Перишич Иван • Икарди Мауро

Запасные: Берни Томмазо • Паделли Даниэле • Сантон Давиде • Вечино Матиас • Эдер Мартинс • Лопес Лисандро II • Пинамонти Андреа • Далберт Эстеван

Миланский «Интер» по-прежнему продолжает упорную борьбу за попадание в топ-4 по итогам сезона. «Нерадзурри» не знают побед уже на протяжении трех туров, что позволило «Лацио» не только догнать их в таблице, но и обогнать на одно очко. Перед текущим туром «Кальяри» занимал 14-е место, однако близость к зоне вылета не позволяла сардинцам дышать полной грудью — 17-й «Кротоне» был позади всего на 5 очков.

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Начало матча выдалось очень активным в исполнении «Интера», сумевшего забить уже на 3-й минуте — Жоау Канселу выполнял подачу со штрафного, Мауро Икарди не сумел дотянуться до мяча, однако дезориентировал голкипера Алессио Краньо. Мяч влетел в сетку ворот, а правый португальский защитник хозяев стал автором гола. На этом команда Лучано Спаллетти — уже к 20-й минуте миланцы могли вести в счете 3:0. Две острейшие атаки с левого фланга замыкал талантливый француз Янн Карамо, но был неточен ударами с убойных позиций.

У команды из Сардинии совсем ничего не получалось на противоположной половине поля. До штрафной площади Самира Хандановича мяч абсолютно не доходил, но и в обороне гости выглядели очень пассивно. «Интер» без особых усилий вскрывал защиту «Кальяри», но чудом счет оставался минимальным. Практически все атаки «нерадзурри» проходили левым флангом, где играли Данило Д'Амброзио и Иван Перишич. Огромное количество их прострелов и навесов можно было результативно замыкать, но всякий раз партнеры не пользовались такими возможностями. На 36-й минуте серьезную травму получил Роберто Гальярдини, которого заменил Борха Валеро.

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На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете в пользу миланцев, но уже спустя четыре минут после возобновления игры Икарди счет увеличил. На этот раз «Интеру» удалось провести атаку по центру — после рикошета от Рафиньи Алькантары и защитника «Кальяри», аргентинский нападающий в ближнем бою уверенно переиграл голкипера Краньо. Забив второй мяч, сомнения относительно исхода встречи полностью пропали, этим вечером встретились две команды совершенно иного уровня. На 60-й минуте в ворота гостей влетел и третий мяч — прекрасный гол в исполнении Марсело Брозовича. Под самый занавес тайма голом отметился и Перишича, доведя счет до неприличного.

За всю игру «Кальяри» ни разу не пробил в сторону ворот Хандановича, показав очень слабый футбол. «Интер» без проблем расправился с соперником, забив четыре безответных гола, благодаря чему опередил «Рому» и «Лацио» в таблице, поднявшись на третье место. Римские клубы свои матчи сыграют завтра.