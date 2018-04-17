В такси помещается четыре, а в «Байер» — шесть: «Бавария» вышла в финал Кубка Германии

В полуфинальном матче Кубка Германии «Байер» принимал на своём поле новоиспеченного чемпиона страны «Баварию». Примечательно, что леверкузенская арена является не самой гостеприимной для «мюнхенской машины»: за последние 9 лет баварцы выигрывали на «Бай-Арене» лишь дважды. Однако баварцы были неудержимы.

Протокол игры

Байер Л Бавария

61' Тьяго Алькантара (1:4)

64' Мюллер Томас (1:5)

(2:5) Бейли Леон 72'

79' Мюллер Томас (2:6)

17 апреля. Стадион «БайАрена» (Леверкузен).

Подопечные Юппа Хайнкеса начали очень резво, не дав леверкузенцам даже разбегаться, и почти сразу же после стартового свистка открыли счёт. После навеса Франка Рибери первым на мяче в чужой штрафной оказался Томас Мюллер и немец пробил по воротам. Бернд Лено спас свою команду, однако успевший на сыграть на добивании Хави Мартинес точным ударом в угол заставил голкипера «Байера» капитулировать — 0:1.

Спустя пару минут хозяева имели прекрасную возможность тут же сравнять счёт, но удар Кевина Волланда из пределов штрафной после подачи Юлиана Брандта в великолепном прыжке отразил голкипер мюнхенцев Свен Ульрайх. Не забиваешь ты — забивают тебе: «Бавария» провела образцово-показательную атаку, которая вновь завершилась подачей Франка Рибери с левого фланга в район 11-метровой. Роберт Левандовски показал свой топ-уровень, пробив слёта точно в угол ворот Бернда Лено — 0:2, Черданцев бы сказал, что игра уже на 100% сделана и дальше можно не смотреть.

А смотреть можно и нужно: не прошло и десяти минут, как «Байер» вернулся в игру. После розыгрыша стандарта мяч начал скакать по штрафной гостей, оказавшись в итоге в ногах у Ларса Бендера. Немецкий хавек «Леверкузена» великолепным ударом послал снаряд за шиворот Ульрайху — 1:2.

Далее игра несколько успокоилась: моментов практически не было, команды поочередно владели мячом, перехватывая его друг у друга при помощи высокого прессинга, однако до чужих ворот снаряд довести не получалось. «Байер 04» стал атаковать даже активнее, чем «Бавария», однако никаких дивидендов леверкузенцам это не приносило. В концовке тайма Ларс Бендер мог оформить дубль, но угол был слишком острым и Свен Ульрайх спокойно зафиксировал мяч в руках.

Под занавес первой половины встречи Карим Бельараби имел шикарную возможность сравнять счёт: вингер «Байера» слёта пробил из пределов штрафной площади мюнхценцев — Свен Ульрайх непостяжимым образом выручил свою команду, вытащив мяч из нижнего угла. Стоит отметить, что обе команды были достойны друг друга в первом тайме, однако баварцы несколько лучше реализовывали свои моменты, а в Ульрайха вселился выздоровевший Мануэль Нойер — 1:2 после 45 минут игры.

Вторая сорокапятиминутка началась со сверхопасных моментов в исполнении хозяев. Сначала Кевин Фолланд не сумел реализовать свой эпизод, пробив с близкого расстояния по центру ворот точно в Ульрайха. Через несколько мгновений Бэйли забросом с левого фланга нашёл на дальней штанге никем не опекаемого Бельараби, однако Ульрайх вновь спас свою команду, отразив удар вингера «фармацевтов» ногой.

Помните ответ гостей на неиспользованный момент «Байера» в начале встречи? Мюнхенцы напоминают: спустя минуту Томас Мюллер точным ударом низом в угол после передачи Тьяго завершает чудесную контратаку и параллельно удваивает преимущество своей команды — 1:3.

Поняв, что терять уже нечего, футболисты «Байера» устремились всеми силами вперёд, однако это привело лишь к очередной контратаке, которая вновь завершилась взятием ворот. Активность Рибери на левом фланге привела к очередной проникающей передаче в штрафную на Роббена, который в касание отыграл мяч на Алькантару. Тьяго убрал на замахе защитника и пробил с линии вратарской точно в дальний нижний угол владений — Лено даже не дёрнулся.

Не прошло и пяти минут, как «Бавария» довела счёт до абсолютно неприличных 1:5: вновь контратака, вновь Рибери по левому флангу. Французский ветеран мюнхенцев покатил мяч на подключившегося к атаке Рафинью, который в касание прострелил в район 11-метровой отметки. Адресатом передачи выступил Арьен Роббен : голландец пробил с убойной дистанции по воротам и снаряд, попав в ногу Мюллера, залетел в стеку ворот Бернда Лено.

Когда игра действительно была сделана, леверкузенцы продолжили свои попытки атаковать, однако уже без былого задора и огня в глазах. Гости же спокойно перекатывали мяч в центре поля, никуда не спеша: они понимали, что уже вышли в финал Кубка, а силы для полуфинального противостояния с "Реалом" нужно экономить. За двадцать минут до конца основного времени Леон Бэйли заработал штрафной недалеко от ворот Ульрайха, который сам же решил и исполнить. Ямаец точным ударом послал мяч в ближний угол ворот «Баварии», здорово обманув стенку. Здесь уже Свен Ульрайх был бессилен — 2:5.

Баварцам же такая «дерзость» хозяев не понравилась: в качестве наказания мюнхенцы поразили ворота Лено в шестой раз. После мелкого фола в исполнении игрока «Байера» Тьяго Алькантара решил быстро разыграть мяч и отправил сферу в сторону чужих ворот на Томаса Мюллера. Форвард «Баварии» классно обработал мяч и, возомнив себя Леброном Джеймсом , обернулся вокруг собственной оси, вышел один на один с вратарём, и покатил мяч мимо Бернда Лено — 2:6.

В концовке встречи команды откровенно доигрывали матч, всем было абсолютно всё понятно. «Бавария» выходит в финал Кубка Германии, где встретится с победителем пары «Шальке» — «Айнтрахт». Оформит ли Юпп Хайнкес требл со своими подопечными?