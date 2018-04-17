В полуфинальном матче Кубка Германии «Байер» принимал на своём поле новоиспеченного чемпиона страны «Баварию». Примечательно, что леверкузенская арена является не самой гостеприимной для «мюнхенской машины»: за последние 9 лет баварцы выигрывали на «Бай-Арене» лишь дважды. Однако баварцы были неудержимы.
Протокол игры
Байер Л Бавария
3' Мартинес Хави (0:1)
9' Левандовски Роберт (0:2)
(1:2) Бендер Ларс 16'
52' Мюллер Томас (1:3)
61' Тьяго Алькантара (1:4)
64' Мюллер Томас (1:5)
(2:5) Бейли Леон 72'
79' Мюллер Томас (2:6)
Лено Бернд • Бендер Ларс • Бендер Свен • Та Джонатан • Рецос Панайотис 11' 46' (Бейли Леон (46') • Баумгартлингер Юлиан 62' (Аларио Лукас (62') • Арангис Чарлес 69' • Беллараби Карим 67' (Хенрихс Бенджамин (67') • Хавец Кай • Брандт Юлиан • Фолланд Кевин
Запасные: Кисслинг Штефан • Эзкан Рамазан • Кор Доминик • Едвай Тин Ульрайх Свен • Киммих Джошуа • Боатенг Жером 65' • Хуммельс Матс • Алаба Давид 46' (Рафинья Марсио (46') • Мартинес Хави • Тьяго Алькантара 85' (Зюле Никлас (85') • Роббен Арьен • Мюллер Томас 80' (Родригес Хамес (80') • Рибери Франк • Левандовски Роберт
Запасные: Вагнер Сандро • Штарке Том • Руди Себастьян • Бернат Хуан
17 апреля. Стадион «БайАрена» (Леверкузен).
Подопечные Юппа Хайнкеса начали очень резво, не дав леверкузенцам даже разбегаться, и почти сразу же после стартового свистка открыли счёт. После навеса Франка Рибери первым на мяче в чужой штрафной оказался Томас Мюллер и немец пробил по воротам. Бернд Лено спас свою команду, однако успевший на сыграть на добивании Хави Мартинес точным ударом в угол заставил голкипера «Байера» капитулировать — 0:1.
Спустя пару минут хозяева имели прекрасную возможность тут же сравнять счёт, но удар Кевина Волланда из пределов штрафной после подачи Юлиана Брандта в великолепном прыжке отразил голкипер мюнхенцев Свен Ульрайх. Не забиваешь ты — забивают тебе: «Бавария» провела образцово-показательную атаку, которая вновь завершилась подачей Франка Рибери с левого фланга в район 11-метровой. Роберт Левандовски показал свой топ-уровень, пробив слёта точно в угол ворот Бернда Лено — 0:2, Черданцев бы сказал, что игра уже на 100% сделана и дальше можно не смотреть.
А смотреть можно и нужно: не прошло и десяти минут, как «Байер» вернулся в игру. После розыгрыша стандарта мяч начал скакать по штрафной гостей, оказавшись в итоге в ногах у Ларса Бендера. Немецкий хавек «Леверкузена» великолепным ударом послал снаряд за шиворот Ульрайху — 1:2.
Далее игра несколько успокоилась: моментов практически не было, команды поочередно владели мячом, перехватывая его друг у друга при помощи высокого прессинга, однако до чужих ворот снаряд довести не получалось. «Байер 04» стал атаковать даже активнее, чем «Бавария», однако никаких дивидендов леверкузенцам это не приносило. В концовке тайма Ларс Бендер мог оформить дубль, но угол был слишком острым и Свен Ульрайх спокойно зафиксировал мяч в руках.
Под занавес первой половины встречи Карим Бельараби имел шикарную возможность сравнять счёт: вингер «Байера» слёта пробил из пределов штрафной площади мюнхценцев — Свен Ульрайх непостяжимым образом выручил свою команду, вытащив мяч из нижнего угла. Стоит отметить, что обе команды были достойны друг друга в первом тайме, однако баварцы несколько лучше реализовывали свои моменты, а в Ульрайха вселился выздоровевший Мануэль Нойер — 1:2 после 45 минут игры.
Вторая сорокапятиминутка началась со сверхопасных моментов в исполнении хозяев. Сначала Кевин Фолланд не сумел реализовать свой эпизод, пробив с близкого расстояния по центру ворот точно в Ульрайха. Через несколько мгновений Бэйли забросом с левого фланга нашёл на дальней штанге никем не опекаемого Бельараби, однако Ульрайх вновь спас свою команду, отразив удар вингера «фармацевтов» ногой.
Помните ответ гостей на неиспользованный момент «Байера» в начале встречи? Мюнхенцы напоминают: спустя минуту Томас Мюллер точным ударом низом в угол после передачи Тьяго завершает чудесную контратаку и параллельно удваивает преимущество своей команды — 1:3.
Поняв, что терять уже нечего, футболисты «Байера» устремились всеми силами вперёд, однако это привело лишь к очередной контратаке, которая вновь завершилась взятием ворот. Активность Рибери на левом фланге привела к очередной проникающей передаче в штрафную на Роббена, который в касание отыграл мяч на Алькантару. Тьяго убрал на замахе защитника и пробил с линии вратарской точно в дальний нижний угол владений — Лено даже не дёрнулся.
Не прошло и пяти минут, как «Бавария» довела счёт до абсолютно неприличных 1:5: вновь контратака, вновь Рибери по левому флангу. Французский ветеран мюнхенцев покатил мяч на подключившегося к атаке Рафинью, который в касание прострелил в район 11-метровой отметки. Адресатом передачи выступил Арьен Роббен: голландец пробил с убойной дистанции по воротам и снаряд, попав в ногу Мюллера, залетел в стеку ворот Бернда Лено.
Когда игра действительно была сделана, леверкузенцы продолжили свои попытки атаковать, однако уже без былого задора и огня в глазах. Гости же спокойно перекатывали мяч в центре поля, никуда не спеша: они понимали, что уже вышли в финал Кубка, а силы для полуфинального противостояния с "Реалом" нужно экономить. За двадцать минут до конца основного времени Леон Бэйли заработал штрафной недалеко от ворот Ульрайха, который сам же решил и исполнить. Ямаец точным ударом послал мяч в ближний угол ворот «Баварии», здорово обманув стенку. Здесь уже Свен Ульрайх был бессилен — 2:5.
Баварцам же такая «дерзость» хозяев не понравилась: в качестве наказания мюнхенцы поразили ворота Лено в шестой раз. После мелкого фола в исполнении игрока «Байера» Тьяго Алькантара решил быстро разыграть мяч и отправил сферу в сторону чужих ворот на Томаса Мюллера. Форвард «Баварии» классно обработал мяч и, возомнив себя Леброном Джеймсом, обернулся вокруг собственной оси, вышел один на один с вратарём, и покатил мяч мимо Бернда Лено — 2:6.
В концовке встречи команды откровенно доигрывали матч, всем было абсолютно всё понятно. «Бавария» выходит в финал Кубка Германии, где встретится с победителем пары «Шальке» — «Айнтрахт». Оформит ли Юпп Хайнкес требл со своими подопечными?