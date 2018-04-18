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«Вильярреал» победил «Леганес», Черышев отыграл 68 минут
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«Вильярреал» победил «Леганес», Черышев отыграл 68 минут 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Фото: Soccer News
«Вильярреал» в матче 33-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле «Леганес» — 2:1. Победный мяч на счету нападающего Карлоса Бакки.
Российский полузащитник «желтой субмарины» Денис Черышев вышел в стартовом составе и отыграл 68 минут, после чего был заменен на Николу Сансоне.
Чемпионат Испании
Лига 1  33-й тур  "Вильярреал" — «Леганес» — 2:1 (1:0)
Голы: Виктор Руис, 42 (1:0). Бакка, 55 (2:0). Брашанац, 82 (2:1).
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рукавина, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Эрнандес, Бакка (Фуэго, 88), Черышев (Сансоне, 68), Самуэль Кастильехо, Раба (Мартинес, 80).
"Леганес": Куэльяр, Муньос, Рауль Гарсия, Дос Сантос, Тито, Рубен Перес (Герреро, 54), Брашанац, Габриэл (Эрасо, 62), Херард Гумбау, Бовю, Наранхо (Серхио Аррибас, 68).
Предупреждения: Габриэл, 32. Тригерос, 39.
Судья: Трухильо Суарес.
17 апреля. Вильярреал. Стадион Estadio de la Ceramica.
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