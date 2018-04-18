Павлюченко — Глушакову: братан, не грусти, всякое случается. Винить себя не надо

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко поддержал капитана красно-белых Дениса Глушакова после полуфинала Кубка России с «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти). Хавбек столичной команды не реализовал пенальти в серии 11-метровых ударов, и «Тосно» вышел в финал Кубка России, где 9 мая сыграет с курским «Авангардом».

«Братан, не грусти, всякое случается. Голову повыше и вперёд дальше за победами. Это футбол. Не так легко забить пенальти, как всем кажется. И винить себя не надо. Все выигрывают и все проигрывают», — написал Павлюченко на своей странице в «Твиттере».