Законы, вступающие в силу 18 апреля

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов»

Утверждена, подготовленная Минтрудом России, единая методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов. В них установлен порядок подготовки и проведения конкурсов, предварительного тестирования, методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

В ходе конкурсных процедур для оценки профессионального уровня кандидатов и их соответствия квалификационным требованиям могут проводиться: индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата и других письменных работ или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года № 401 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317»

Внесены изменения в порядок разработки и реализации «дорожных карт» Национальной технологической инициативы (НТИ). В частности, установлено, что президиум Совета при Президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию утверждают руководителей рабочих групп по разработке «дорожных карт» НТИ. Расширен перечень участников разработки и реализации «дорожных карт» НТИ. В него включены некоммерческие организации, развивающие отдельные направления НТИ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года № 402 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы и Положения о проведении конкурсного отбора для финансового обеспечения реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы»

АО «Российская венчурная компания» наделено функциями проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ) в части организации конкурсного отбора центров, а некоммерческая организация «Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы» — функциями оператора в части финансирования центров НТИ.

Кроме того, утверждены правила и условия предоставления субсидии из федерального бюджета фонду, а также требования к центрам НТИ, условия и порядок предоставления субсидий и грантов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года № 403 «Об утверждении Правил организации и проведения технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы и Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на организацию и проведение технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменения в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению»

Утверждены Правила организации и проведения технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы (НТИ).

Функциями оператора конкурсов наделено АО «Российская венчурная компания».

Кроме того, перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, не подлежат налогообложению, дополнен премиями победителям и призёрам технологических конкурсов в целях реализации НТИ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 года № 415 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2006 г. № 169»

Внесены изменения в методику распределения между регионами РФ субвенций на реализацию полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов. В частности, утверждены новые формулы расчёта их размеров.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2018 года № 421 «Об утверждении Правил разработки и корректировки Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и Правил мониторинга реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»

Утверждены правила разработки Стратегии научно-технологического развития России и мониторинга ее реализации. Это — документ стратегического планирования, который устанавливает стратегические цели и основные задачи, направления и приоритеты государственной политики, ориентированные на устойчивое, динамичное и сбалансированное научно-технологическое развитие РФ на долгосрочный период.

Стратегия разрабатывается на 12 и более лет, а её содержание определяется Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Разработкой Стратегии и её корректировкой занимается Минобрнауки России совместно с другими участниками стратегического планирования. Так, могут быть привлечены объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2018 года № 422 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 1220»

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ включена в число заказчиков-соисполнителей проекта схемы территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства.