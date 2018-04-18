День 18 апреля в истории

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242).

Этот день воинской славы России установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

В 1242 году на Чудском озере произошла битва, которая вошла в историю под названием Ледовое побоище. Русская дружина под командованием князя Александра Невского разбила армию Ливонского ордена рыцарей-крестоносцев.

По разным данным, на льду Чудского озера собралось от 10 до 12 тысяч рыцарей. У Александра Невского было 15-17 тысяч воинов, большинство из которых были пешие «вои», значительно уступавшие немецким рыцарям в вооружении и боевой выучке.

В результате победы было остановлено продвижение крестоносцев на восток. Был заключен договор, согласно которому ливонцы отказались от ранее захваченных русских земель.

Международный день памятников и исторических мест.

Установлен по инициативе Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательностей в 1982 году.

В России в настоящее время насчитывается около 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

Базовым законом РФ в области сохранения, использования и государственной охраны памятников истории и культуры является Федеральный закон от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Вопросы охраны памятников возложены на Министерство культуры РФ

20 лет назад (1998) атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» вступил в состав ВМФ России.

Корабль был заложен в 1986 году на стапелях Балтийского завода в 1989 году, а в апреле 1989 года — был спущен на воду.

«Пётр Великий» — крупнейший неавианесущий ударный боевой корабль в мире. Его полное водоизмещение — около 25 тысяч тонн. Команда — 727 человек. Корабль имеет шесть палуб и восемь ярусов. Ядерная энергетическая установка крейсера позволяет ему развивать скорость в 32 узла (60 км/ч), и рассчитана на эксплуатацию в течение 50 лет.

94 года назад (1924) по Москве был пущен первый автобусный маршрут.

Первые автобусы курсировали по так называемой «дачной линии» от Пресненской заставы до Серебряного Бора. На линии работали несколько импортных и самодельных автобусов, переделанных из грузовиков.

Регулярное автобусное движение в Москве открылось уже в августе 1924 года. В Англии были куплены 8 автобусов фирмы «Лейланд», которые стали ходить по маршруту: Каланчёвская площадь — Белорусский вокзал.

Газета «Рабочая Москва» написала об этом событии: «Весь маршрут в 8 верст разбит на 4 станции и 13 остановок, в пути — 25-27 минут. По линии курсируют 8 автобусов с интервалом 6-8 минут. Плата за одну станцию — 10 копеек».

95 лет назад (1923) было создано спортивное общество «Динамо».

Инициатива создания этого одного из первых в стране спортивного объединения принадлежала группе военнослужащих штаба войск ОГПУ Московского округа. 18 апреля 1923 года состоялось учредительное собрание спортивного общества.

Название «Динамо» предложил начальник политического отдела Московского гарнизона Леонида Недоли‑Гончаренко, бывший рабочий столичного электромашиностроительного завода «Динамо». Первым почётным председателем общества стал Феликс Дзержинский

В 1926 году появилась знаменитая динамовская эмблема — белый ромб с заключенной в него литерой «Д». Она была создана нападающим первого состава футбольного клуба «Динамо» Александром Борисовым

Общество неоднократно меняло свое официальное название: Центральный совет ПСО «Динамо» (1924-1939); Всесоюзное физкультурно‑спортивное общество «Динамо» (1939-1992); Всероссийское ФСО «Динамо» (с 1992 года).

Спортсменами этого спортивного общества были завоеваны около 3 тысяч золотых медалей на чемпионатах мира и Европы; более 360 золотые медали — на Олимпийских играх; свыше девяти тысяч высших наград на чемпионах страны.

96 лет назад (1922) в Москве состоялся первый матч футбольной команды Московского кружка спорта.

Эта дата считается днём основания футбольного клуба «Спартак» Москва. Клуб неоднократно менял название: «Красная Пресня», «Пищевик», «Дукат», «Промкооперация». В 1935 году название «Спартак» для футбольной команды было предложено основателем одноименного спортивного общества Николаем Старостиным

ФК «Спартак» — 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества.

100 лет назад (1918) был создан Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта.

Он был учрежден постановлением коллегии Народного комиссариата путей сообщения как Экспериментальный институт путей сообщения.

Сегодня Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта — крупнейший научный центр железнодорожной отрасли в области научно-исследовательских и проектно-конструкторских разработок. В состав института входят 17 научных отделений, 6 филиалов, аспирантура и диссертационный совет. Здесь работают более 1700 человек, в том числе 34 доктора наук и 154 кандидата наук.

57 лет назад (1961) была подписана Венская конвенция о дипломатических сношениях.

Этот один из основных документов в области дипломатического права был подписан на Конференции ООН по дипломатическим сношениям и иммунитетам.

Конвенция регламентирует порядок установления и прекращения дипломатических сношений, учреждения дипломатических представительств и их функции, а также определяет порядок аккредитования главы дипломатического представительства и его персонала.

СССР ратифицировала документ в 1964 году. В настоящее время в Конвенции участвуют 191 государство.

67 лет назад (1951) был подписан договор о создании Европейского объединения угля и стали, которое впоследствии стало частью Европейского союза

Идея ее создания была предложена в 1950 году министром иностранных дел Франции Робером Шуманом. Эта международная организация объединила каменноугольную, железорудную и металлургическую промышленности Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Согласно Договору, внутри этих стран были сняты все тарифные и количественные ограничения на торговлю углём и сталью

Объединение прекратило существование 23 июня 2002 года, когда истёк в связи с истечением срока действия договора.

72 года назад (1946) было принято решение о роспуске Лиги Наций.

Эта международная межправительственная организация была создана в 1919 году для развития сотрудничества между народами и гарантии их мира и безопасности.

В Лигу Наций в разные годы входили от 45 до 60 стран. СССР вступил в эту организацию в 1934 году, однако через 5 лет, в 1939 году, после начала советско-финляндской войны был исключен.

8 апреля 1946 года состоялась последняя Ассамблея Лиги Наций. Её делегаты приняли резолюцию о передаче власти и функций Лиги в Организацию объединенных наций.