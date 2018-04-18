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Лисицки: вынуждена сняться с турнира в Штутгарте, но я обязательно вернусь!
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Лисицки: вынуждена сняться с турнира в Штутгарте, но я обязательно вернусь! 

Чемпионат.com 27 минут назад
Экс двенадцатая ракетка мира, финалистка Уимблдона — 2013 немка Сабина Лисицки в «твиттере» выложила своё детское фото и рассказала о состоянии здоровья.
«У этой маленькой девочки есть мечта, и она всем сердцем стремится к ней — неважно, насколько тяжёл путь.
Дорогие болельщики! Травма моей ступни требует ещё нескольких недель для полного излечения, поэтому, к сожалению, мне придётся сняться с одного из любимых турниров — Штутгарта. Я очень сильно скучаю по тому, чтобы увидеть всех вас, и хочу поблагодарить вас за все сообщения со словами поддержки, которые я получаю. Я обязательно вернусь! С любовью, Сабина», — написала Лисицки.
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