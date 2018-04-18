«Твенте» прервал 15-матчевую серию неудач

В чемпионате Голландии «Твенте» обыграл «ПЕК Зволле» со счётом 2:0 и улучшил свои шансы на спасение, хотя и остался на последнем месте. Для команды это первая победа в 16 последних турах. С декабря прошлого года «Твенте» 7 раз сыграл вничью и 8 раз уступил.

А ведь в 2010 году команда из Энсхеде становилась чемпионом Голландии, а через год упустила титул в последнем туре.

Протокол игры

Твенте

ПЕК Зволле

(1:0) Ван дер Лели Йерун 21'

(2:0) Michael Maria 35'

Запасные: Линдль Михаэль • Хойвельд Йос • Хенгелман Ник • Квасина Марко • Jorn Brondeel • Йенсен Ричард • Alexander Laukart

17 апреля. Стадион «Гролс Весте» (Энсхеде).