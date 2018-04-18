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«Твенте» прервал 15-матчевую серию неудач
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«Твенте» прервал 15-матчевую серию неудач 

Евро-футбол.Ру 17 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В чемпионате Голландии «Твенте» обыграл «ПЕК Зволле» со счётом 2:0 и улучшил свои шансы на спасение, хотя и остался на последнем месте. Для команды это первая победа в 16 последних турах. С декабря прошлого года «Твенте» 7 раз сыграл вничью и 8 раз уступил.
А ведь в 2010 году команда из Энсхеде становилась чемпионом Голландии, а через год упустила титул в последнем туре.
Протокол игры
Твенте
ПЕК Зволле
(1:0) Ван дер Лели Йерун 21'
(2:0) Michael Maria 35'
Дроммел Йоэл • Ван дер Лели Йерун • Бийен Пит • Тескер Штефан • Michael Maria • Adam Mager II • Лам Томас 39' • Холла Данни • Йенсен Фредрик 75' (Слагвеер Лусиано (75') • Тигадауини Аднане 85' (Ван дер Хейден Йелле (85') • Ассаиди Уссама 88' (Эль-Хамдауи Мунир (88')
Запасные: Линдль Михаэль • Хойвельд Йос • Хенгелман Ник • Квасина Марко • Jorn Brondeel • Йенсен Ричард • Alexander Laukart
Бур Дьедерик • Эхизибуэ Кингсли • Philippe Sandler • Ван Полен Брам 63' • Деккер Рик • Томас Райян 80' • Саймак Мустафа • Намли Юнес • Пажишек Пётр 46' (Мениг Квинси (46') • Мохтар Юнес 59' 68' (Ондан Терелл (68') • Марселлис Дирк
Запасные: Баккер ЭрикЛигеон Рубен • Ван дер Харт Микки • Nicolas Freire • Mike Hauptmeijer • Rogier Benschop • Shaquile Woudstra
17 апреля. Стадион «Гролс Весте» (Энсхеде).
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