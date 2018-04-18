Губернатор Заполярья рассчитывает на поддержку проекта «Арктический доктор»

Серьёзный дефицит врачебных кадров Ковтун назвала одной из главных проблем здравоохранения. «Нам не хватает порядка 800 врачей. Преимущества советских времён, когда на Север ехали „за длинным рублем“, сегодня нивелированы. Медики едут в Заполярье неохотно», — сообщила губернатор.

Она отметила, что власти региона предпринимают различные меры для привлечения специалистов: увеличили размеры денежных выплат врачам, ведут целевую подготовку врачей участковой службы из числа местных жителей, выплачивают ежемесячную стипендию студентам-медикам и ординаторам-целевикам.

"Но конкурировать на равных с «тёплыми» регионами центральной и южной России, а также регионами, где выше размер «подъемных» и предоставляется комфортное жилье, мы не можем. Поэтому я вышла с инициативой о реализации программы «Арктический доктор», — отметила Ковтун, добавив, что инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин

Глава региона пояснила, что «Арктический доктор» по аналогии с программой «Земский доктор» направлен на финансовую поддержку врачей, переезжающих работать в Арктическую зону Российской Федерации. «Предлагаемый проект мы готовы апробировать на себе и рассчитываем на федеральную поддержку», — резюмировала Ковтун.

Согласно предложению мурманских властей, приезжающие в регион врачи будут получать существенные денежные суммы. Первая выплата должна быть осуществлена в первый год — по прибытию 500 тысяч и по истечению первого года работы 500 тысяч. И второй миллион — по истечении пяти лет работы. Ранее сообщалось, что на реализацию программы потребуется 1,2 миллиарда рублей.