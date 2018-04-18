Лидер против нестабильных грозненцев: «Локомотив» принимает «Ахмат»

«Локомотив» — «Ахмат»

Стадион: «РДЖ Арена» (Москва)

В рамках перенесенного матча 23-го тура российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» примет «Ахмат». Спустя 14 лет «железнодорожники» потихоньку приближаются к своему третьему чемпионскому титулу. Теперь для того, чтобы официально завоевать золотые медали, команде Юрия Семина в оставшихся пяти матчах необходимо набрать всего семь пунктов. После неожиданного фиаско в матче с «Амкаром» «красно-зеленые» немного заставили поволноваться собственных поклонников, потому как параллельно потрясающий ход набрал "Спартак" и, казалось, впритык приблизился к бессменному лидеру текущей кампании. Но на выходных все снова вернулось на круги своя — «Локо» в московском дерби разгромил «Динамо» со счетом 4:0, в то время как «мясные» уехади ни с чем из Екатеринбурга, уступив местному «Уралу». В прошлом сезоне «Ахмат» занял пятое место — лучший результат в своей истории. В этом — сменил трех тренеров и завис в середине таблицы. В начале апреля команду возглавил Игорь Ледяхов , вместе с которым грозненцы уступили «Рубину» и победили «Тосно». Сейчас же клуб из Чечни располагается на десятом месте в двух очках от зоны вылета и в пяти от шестой строчки, которая может вывести команду в Лигу Европы.

Что касается кадровой ситуации, то «волки» не могут рассчитывать только на травмированного защитника Филипе Сампайо. У «Локомотива» все здоровы и все готовы сыграть, за исключением дисквалифицированных Мацея Рыбуса и Игоря Денисова. Интересные факты противостояния «Локомотива» и «Ахмата»:

Всего «Локомотив» и «Ахмат» провели 23 матча. «Железнодорожники» одержали 13 побед при шести ничьих и четырех поражениях. Разница мячей — 41:15.

Московский клуб одержал девять побед в 11 матчах против грозненцев.

В текущем сезоне «Ахмат» одержал всего две победы на выезде. Меньше только у аутсайдеров «Анжи» и «СКА-Хабаровск».

В рамках первого круга команды сыграли вничью. В концовке встречи «Ахмату» удалось уйти от поражения благодаря голу Раванелли Феррейры.

Ориентировочные составы на игру:

Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари Ахмат: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Швец, Родолфо, Роши, Иванов, Бериша, Митришев

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат»:

Естественно, «Локомотив» является явным фаворитом в этой встрече. Команда Юрия Семина просто обязана побеждать «Ахмат» даже без двух ключевых футболистов.

Так же считают и букмекеры, которые победу «железнодорожников» оценивает в 1.55. В то время как средний коэффициент на выигрыш грозненского клуба составляет 6.5.