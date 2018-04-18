Хайко Херрлих: Мы основательно получили по хребту от «Баварии»

«Плохо, когда после восьми минут матча ты уже проигрываешь 0:2. Тем не менее, наша команда показала характер и смогла вскоре создать отличные моменты. Мы старались продолжать бороться и сравнять счет. Мы перестроились и стали играть в более открытый футбол.

Если бы мы использовали первые моменты, то игра сложилась бы по-другому. Вместо этого „Бавария“ в ответной атаке сделала счет 3:1, а потом мы получили еще три гола один за другим.

Мы основательно получили по хребту, это неприятно, это злит меня. „Бавария“ были очень эффективна. Они играли на кураже, впечатляет то, что они не останавливаются. В них чувствуется страсть и жажда побед», — приводит слова Херрлиха официальный сайт «Баварии».