Команда Calipso стала победителем II этапа Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги

В Сочи на территории Sochi Grand Marina by Burevestnik group прошел II этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги. Почти все лидеры упустили свои позиции, а на первые строчки вырвались новички дивизиона, команды, попавшие в Высшую Лигу после победы в Премьер. В соревновании принимали участие 27 экипажей, каждая из которых провела по 12 гонок. Всего за три дня регаты было дано 36 стартов.

”Бронзовые медали этапа у команды Конаково Ривер Клаб Дмитрия Шунина. Невероятный результат у Валерии Коваленко . Arttube RUS1 оформили полный дубль — у них вновь второе место, как и на первом этапе нового сезона. Золото этапа у команды Calipso из Туапсе с Максимом Тарановым на руле. Яхтсмены сделали что-то невероятное: ни одного прихода ниже 4-го места. Напомним, что этот коллектив попал в Высший дивизион проекта только в этом году — они стали призерами Премьер дивизиона Лиги, заслужив таким образом право гоняться в Высшей Лиге. Этот факт очень наглядно показывает, что уровень обоих дивизионов проекта очень высокий”, — отмечается в пресс-релизе.