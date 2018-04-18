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Команда Calipso стала победителем II этапа Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги
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Команда Calipso стала победителем II этапа Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги 

SPORT24.ru 2 часа назад
В Сочи на территории Sochi Grand Marina by Burevestnik group прошел II этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги. Почти все лидеры упустили свои позиции, а на первые строчки вырвались новички дивизиона, команды, попавшие в Высшую Лигу после победы в Премьер. В соревновании принимали участие 27 экипажей, каждая из которых провела по 12 гонок. Всего за три дня регаты было дано 36 стартов.
”Бронзовые медали этапа у команды Конаково Ривер Клаб Дмитрия Шунина. Невероятный результат у Валерии Коваленко. Arttube RUS1 оформили полный дубль — у них вновь второе место, как и на первом этапе нового сезона. Золото этапа у команды Calipso из Туапсе с Максимом Тарановым на руле. Яхтсмены сделали что-то невероятное: ни одного прихода ниже 4-го места. Напомним, что этот коллектив попал в Высший дивизион проекта только в этом году — они стали призерами Премьер дивизиона Лиги, заслужив таким образом право гоняться в Высшей Лиге. Этот факт очень наглядно показывает, что уровень обоих дивизионов проекта очень высокий”, — отмечается в пресс-релизе.
В рамках Высшего дивизиона проекта прошло еще несколько важных событий. Состоялась очередная регата Детского дивизиона Лиги. В ней приняли участие 10 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №4 г. Сочи. Победителем регаты стал Егор Сердюк. Серебро у Павла Собченко. Бронза у Данилы Лихоивана. Также для всех желающих были организованы детские береговые активности: морские викторины и кроссворды, конкурсы на вязание узлов.
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