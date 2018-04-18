Бывший игрок «СКА-Хабаровск» забил победный гол «Смене»

После победы в Омске над «Иртышом» футболисты комсомольской «Смены» в Барнауле уступили «Динамо» — 0:1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Единственный мяч, решивший исход матча, на 58-й минуте провёл форвард хозяев Владислав Аксютенко , в своё время выступавший за хабаровский СКА. Примечательно, что в этой встрече выступали сразу четыре игрока, в разные годы игравшие за армейцев. В составе динамовцев, помимо Аксютенко, в недавнем прошлом был защитник СКА Сергей Нестеренко , а за «Смену» играли Василий Плётин и Никита Дьяченко. Кроме того, в запасе алтайцев остался ещё один бывший хабаровчанин Иван Старков . Из-за поражения в Барнауле «Смена», в активе которой по-прежнему 22 очка, со второго места в зоне «Восток» второго футбольного дивизиона вновь опустилась на четвёртое. На два очка больше у «Читы» и «Динамо». Лидирует в турнире «Сахалин» — 24 очка.

Ближайший матч комсомольчане проведут 27 апреля в Южно-Сахалинске.