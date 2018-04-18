Омский силач Шивляков выступит на турнире Арнольда Шварцнеггера в Бразилии

Об этом сообщает пресс-служба ГК «СТБ».

Омский спортсмен Михаил Шивляков выступит на турнире по силовому экстриму в Бразилии. Организатором соревнований является известный американский актёр Арнольд Шварценеггер . Фестиваль «Arnold Classic South America» пройдет с 20 по 22 апреля в Сан-Паулу.

«Этот турнир для меня приоритетный из череды ближайших международных соревнований. Первое место в нем даёт возможность автоматически пройти в финальную десятку сильнейших людей мира и принять участие в «Arnold Classic-2019» в США. Поэтому нацелен только на победу и буду делать всё возможное», — заявил Михаил Шивляков.