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Омский силач Шивляков выступит на турнире Арнольда Шварцнеггера в Бразилии
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Омский силач Шивляков выступит на турнире Арнольда Шварцнеггера в Бразилии 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ГК «СТБ».
Омский спортсмен Михаил Шивляков выступит на турнире по силовому экстриму в Бразилии. Организатором соревнований является известный американский актёр Арнольд Шварценеггер. Фестиваль «Arnold Classic South America» пройдет с 20 по 22 апреля в Сан-Паулу.
«Этот турнир для меня приоритетный из череды ближайших международных соревнований. Первое место в нем даёт возможность автоматически пройти в финальную десятку сильнейших людей мира и принять участие в «Arnold Classic-2019» в США. Поэтому нацелен только на победу и буду делать всё возможное», — заявил Михаил Шивляков.
Напомним, в марте Шивляков уже принимал участие в спортивном фестивале Арнольда Шварцнеггера в США. Во второй день турнира во время выполнения упражнения «Становая тяга» у омича пошла кровь из носа. Но спортсмен не остановился, и взял вес 426 кг. Это личный рекорд Михаила. А США начали продавать одежду с именем омского силача.
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