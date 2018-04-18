Спортивному обществу «Динамо» исполнилось 95 лет

Погружение в эпоху, где не было Интернета.

18 апреля 1923 года на учредительном собрании ГПУ поступило предложение создать пролетарское спортивное общество, которое будет отвечать на все современные вызовы спорта и сможет составить сильную конкуренцию ведущим зарубежным клубам. Учредительное собрание всеобщим решением выбрало своё название, а также своего спортивного лидера — Фёдора Фёдоровича Чулкова . Именно так началась история одного из великих советских и российских клубов — московского «Динамо», которому сегодня исполняется 95 лет.

«Чемпионат» подготовил для вас обзор величайших достижений в истории «Динамо». Мы решили вспомнить, что и как о «Динамо» писала советская пресса в годы величайших триумфов клуба.

Первый чемпионат СССР — первая победа!

Первый чемпионат СССР по футболу проводился в два этапа: весенний и осенний. Так как первым шёл весенний чемпионат, первым чемпионом СССР по футболу считаются именно московские динамовцы. Проходил чемпионат с 22 мая по 17 июля 1936 года.

Турне московского «Динамо» по Туманному Альбиону

Почти сразу же после окончания Великой Отечественной войны московское «Динамо» отправилось на дружественный турнир к союзникам по коалиции — Великобритании. Москвичи провели четыре матча с британскими командами, среди которых были «Челси», «Арсенал», «Кардифф» и «Глазго Рейнджерс». Динамовцы ни разу не уступили родоначальникам футбола.

Нестабильные времена, возрождение под руководством Пономарёва

Свою лучшую игру «Динамо» показывало в 40-50-х годах. Тогда москвичи были практически непобедимыми, а их главными конкурентами были московские спартаковцы. После великого отрезка в 60-х годах «Динамо» переживало нестабильное время, из которого великую команду вывел Александр Семёнович Пономарёв. Он привёл «Динамо» к чемпионству в 1963 году.

Без тени сомнений можно сказать, что главным героем и символом «Динамо» стал Лев Иванович Яшин, лучший вратарь ХХ века века и единственный страж ворот, который получил престижную награду «Золотой мяч», учреждённую в 1956 году и вручаемую журналом France Football.

Кубок СССР 1970 года

При Константине Ивановиче москвичи дважды брали Кубок СССР (1967 и 1970 год), но победа 1970 года была более знаковая в истории «Динамо» — после этой победы команда получила право участвовать в Кубке обладателей кубков.

«Камп Ноу» был неблагосклонен

И своим шансом динамовцы воспользовались сполна. Москвичи дошли до финала КОК, сокрушив на своём пути греческий «Олимпиакос», белградскую «Црвену Звезду», турецкий «Эскишекирспор» и одноклубников из Берлина. Финал был ознаменован крупным скандалом, о котором более подробно вам расскажут советские корреспонденты.

Последнее чемпионство СССР

Свой последний чемпионат «Динамо» выиграло под руководством Александра Александровича Севидова в 1976 году. Главным конкурентом москвичей за титул были футболисты ереванского «Арарата». Борьба была ожесточённой и продолжалась вплоть до последних туров.

Последний Кубок СССР

А вот дела в Кубке страны у «Динамо» складывались куда лучше. Последний свой Кубок СССР команда выиграла за несколько лет до распада Советского Союза, и проводником москвичей в этой победе выступил всё тот же Александр Александрович Севидов. Финал с ленинградским «Зенитом» получился захватывающим, а решающие голы в дополнительное время записали на свой счёт Александр Бородюк Валерий Газзаев . Финал состоялся 24 июня 1984 года на ЦС им. Ленина (ныне «Лужники») при 43 500 зрителях.

Завершающий аккорд Бескова — последний титул «Динамо»

Второе пришествие Константина Ивановича в «Динамо» принесло клубу последний титул в истории. В сезоне-1994/95 динамовцы завоевали свой первый и последний трофей в истории современного российского футбола обыграв волгоградский «Ротор» в серии пенальти со счётом 8:7. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 0:0.