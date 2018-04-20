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Жителя Владивостока задержали в Корее за авиадебош
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Жителя Владивостока задержали в Корее за авиадебош 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Полиция задержала 53-летнего жителя Владивостока, летевшего на борту рейса Korean Air из Таиланда в Приморье с пересадкой в южнокорейском Инчхоне, за авиадебош, сообщают «Новые Известия».
Как рассказала стюардесса, она пыталась успокоить разозлившегося мужчину, однако он ударил ее локтем и скинул поднос с остатками еды на пол. В итоге буйного пассажира задержали и передали полиции Инчхона.
Житель Владивостока летел с женой. По версии мужчины, которую он озвучил позже, он повздорил с женой, а стюардессу толкнул случайно.
Издание отмечает, что мужчину, скорее всего, депортируют в Россию и запрет въезжать на территорию Республики Корея в течение нескольких лет.
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