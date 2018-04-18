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В Токио презентовали кимоно для представления России на Олимпиаде-2020
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В Токио презентовали кимоно для представления России на Олимпиаде-2020 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 18 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Презентация кимоно, в которое будут одеты девушки-сопровождающие российской делегации на Олимпиаде 2020 года в Токио, прошла в посольстве России в Японии, передает корреспондент РИА Новости.
Кимоно выполнено в бирюзовых тонах, и по замыслу компании Imagine one World отражает мотивы российской культуры и природы. Шелковая вышивка изображает здание Эрмитажа, белого лебедя с аллюзией на балет «Лебединое озеро», Сибирь и озеро Байкал, снег, балерину, спутник, о русских сказках напоминает Иванушка, поймавший Жар-Птицу. На правом рукаве вышито высказывание Федора Достоевского «Красота спасет мир».
Компания должна подготовить подобные наряды для представления 196 стран.
"Мы можем гордиться таким образом России. Думаю, что это лучшее из всех 196 кимоно", — сказал на презентации представитель Россотрудничества Константин Виноградов.
Презентация японского кимоно для олимпиады в Токио
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