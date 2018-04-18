Прогноз на матч Рома — Дженоа: прервут ли римляне беспроигрышную серию «грифонов»

«Рома» — «Дженоа». Прогноз на матч 33-го тура итальянской Серии А (18.04.2018, 21:45 мск).

Миланский «Интер» вчера выиграл свой матч, и римским командам теперь также нужно играть на победу, чтобы вытеснить «нерадзурри» из зоны «Лиги чемпионов». «Рома» в этом туре сыграет дома с «Дженоа», которая с турнирной точки зрения уже не мотивирована, имея 11-очковый отрыв от зоны вылета. Этот отрыв практически гарантирует «грифонам» сохранение прописки в элитной футбольной лиге страны. В этой ситуации букмекеры, разумеется, предлагают небольшой коэффициент 1.45 на победу римлян.

Команда

"Рома"

50:26 "Дженоа"

25:31 "Рома"

"Рома" за последний месяц выиграла только один матч из сыгранных пяти, зато какой — героическая победа 3:0 дома над «Барселоной», возможно, на всю жизнь запомнится многим болельщикам «волчицы». Благодаря ей римская команда уже через неделю сыграет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов в гостях с «Ливерпулем». Но об этом ещё думать рано — нужно поправлять дела в национально чемпионате, где команда Эусебио ди Франческо не выигрывает в последних трёх турах. Сперва была выездная ничья с «Болоньей» (1:1), после чего последовало домашнее поражение от «Фиорентины» (0:2). В минувшее же воскресенье «Рома» разошлась миром в столичном дерби с «Лацио» (0:0).

"Дженоа"

"Дженоа" же очень существенно поправила свои турнирные дела в Серии А за последний месяц. С конца февраля по середину марта «грифоны» выдали трёхматчевую серию поражений, оказавшись неподалёку от зоны вылета, но вовремя начали набирать очки генуэзцы. Прервалась проигрышная серия домашней ничьей со СПАЛом (1:1), где вполне можно было и побеждать, учитывая, что команда Давиде Баллардини больше часа играла в численном большинстве, затем в ещё одном домашнем матче была вырвана победа над «Кальяри» (2:1). После этого в гостях «Дженоа» сыграла вничью с «Сампдорией» (0:0), а в прошлый уик-энд в ключевом матче в родных стенах обыграла «Кротоне» (1:0), благодаря единственному голу Бессы.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Посмотреть матч можно будет только на зарубежных спутниковых телеканала. Русскоязычная трансляция матча «Рома» — «Дженоа» запланирована только в текстовом формате на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Рома" имеет немалое преимущество над «Дженоа» по статистике личных встреч: +49=23-33, разница мячей — 159:106. До нынешнего сезоны римляне имели 6-матчевую победную серию в очных матчах с «грифонами», но она прервалась в матче первого круга нынешнего сезона — поединок в Генуе завершился ничьей 1:1 (Лападула 70' (пен) — Эль-Шаарави 59'). В том матче свою команду подвёл де Росси, который получил красную карточку в середине второго тайма.

Интересные факты

"Рома" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (+0=2-1, 1:3);

"Рома" выиграла лишь 2 из последних семи домашних матчей чемпионата (+2=1-4, 10:10);

"Рома" имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в матчах с «Дженоа» (+6=1-0, 13:5);

"Рома" имеет 11-матчевую победную серию в домашних матчах с «Дженоа» (+11=0-0, 29:6);

"Дженоа" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию (+2=2-0, 4:2);

"Дженоа" не забивала в последних трёх выездных матчах (+0=1-2, 0:3);

Ни в одном из 17-ти выездных матчей этого сезона «Дженоа» не пропускала больше двух голов;

"Дженоа" является самой скучной командой чемпионата — в матчах с её участием забивается в среднем по 1,75 гола за игру.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"