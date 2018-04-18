Женская борьба в Дагестане: этапы становления

Женская борьба в Дагестане: этапы становленияВ Дагестане одними из первых в стране начали культивировать женскую борьбу, еще начиная с конца 80-х годов.

Точкой же отсчета развития женской борьбы в России официально стал 1990 год, когда было вынесено соответствующее решение всероссийской федерацией вольной борьбы. Этот документ был принят в феврале, а в апреле в Липецке состоялся первый чемпионат России, в котором приняло участие 38 спортсменок из девяти субъектов РФ, а также из Украины.

В 1993 году Россия получила право на проведение первого чемпионата Европы. Состязания проходили в Иваново, где во всех девяти категориях первенствовали хозяйки ковра. На чемпионатах мира российская сборная дебютировала в 1991 году, однако первое золото россиянками было добыто в 1995 году на чемпионате мира в Москве. Что примечательно, завоевала его для страны представительница Дагестана Саният Ганачуева.

Воспитанница заслуженного тренера России Касума Насрудинова начала заниматься борьбой в 1989 году. Ее сестра Самира Ганачуева в свою очередь становилась третьей на чемпионате Европы.

Успешно выступали на борцовском ковре примерно в этот же период Тетей Алибекова (серебряный призер чемпионата мира, чемпионка России и Европы), Светлана Грачева (трехкратная чемпионка России, бронзовый призер Кубка мира и чемпионата Европы), Зумруд Курбангаджиева (трехкратная чемпионка страны), Ольга Кошмак (серебряный призер чемпионата Европы) и многие другие дагестанские девушки.

Первой дагестанкой — участницей Олимпийских игр в составе сборной России стала Замира Рахманова. В послужном списке воспитанницы заслуженного тренера России Эммы Магомедовой значатся победы на мировом и континентальном чемпионатах.

Долгожданное для России олимпийское золото в женской борьбе добыла в 2012 году в Лондоне Наталья Воробьева, которая также имеет дагестанские корни. Спустя 4 года на Играх в Рио-де-Жанейро она добавила к себе в копилку серебряную медаль.

Вольная борьба среди женщин продолжает успешно развиваться в Дагестане и ныне, дагестанские спортсменки входят в разновозрастные сборные России, а также выступают за национальную команду Азербайджана. Появились перспективные спортсменки, такие как чемпионка России, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Милана Дадашева. Призер Кубка мира и чемпионатов Европы Инна Тражукова, призер первенства мира Виктория Ваулина, победитель молодежного первенства Европы Дарья Шистерова, призер чемпионата России Хадижат Муртузалиева и другие.

С начала 2011 года по инициативе и при финансовой поддержке первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Омара Муртазалиева в Махачкале начал функционировать специализированный зал женской борьбы.

В 2017 году, учитывая большой вклад наших спортсменов в развитие и популяризацию вольной борьбы в стране, в Дагестане впервые состоялся чемпионат России по вольной борьбе среди женщин.

Отметим, что главным тренером сборной России по вольной борьбе среди женщин является дагестанец, чемпион мира Юрий Шахмурадов.

В 2018 году в Каспийске состоится чемпионат Европы по спортивной борьбе, в программу которого вошли состязания женщин. Фото wrestdag.ru, Минспорт РД