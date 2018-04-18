Золото Чемпионата России по баскетболу вручили «Чевакате» в Вологде

Заключительная игра второго дивизиона всероссийских соревнований завершилась победой «пчелок». Вологодские баскетболистки подтвердили звание чемпиона, которое они получили по количеству баллов еще три игры назад. По завершению матча накануне состоялось торжественное награждение победителей. Золотые медали игрокам вручил Мэр Вологды Сергей Воропанов

Финальный матч Суперлиги-2 прошел накануне в спорткомплексе в Вологде на Конева. Соперниками вологжанок был ногинский «Спартак-2». «Чеваката» вела в счете с первого периода. К большому перерыву разрыв был более 10 очков. После этого ногинские спортсменки предприняли ряд попыток отыграться. Трехочковое попадание капитана команды Алины Замараевой, которую признали самым ценным игроком по итогам сезона, окончательно подтвердило лидерство вологодских спортсменок на площадке. Закончился матч со счетом 85 — 54 в пользу «пчелок».

«Команда сыграла очень дружно. Мы поддерживали друг друга. К концу игры особенно разыгрались и, как результат, — победный счет на табло», — рассказала лучший разыгрывающий по итогам сезона БК «Чеваката» Олеся Седлецкая.

Награду команде — победителю Чемпионата России второго дивизиона –вручили тут же на паркете спортивного комплекса после финального сигнала. Золотые медали спортсменкам вручил Мэр города Сергей Воропанов, который заявил о поддержке команды.

«Вчера мы встречались с Губернатором области Олегом Кувшинниковым и приняли такое решение, что команда будет играть и дальше. Баскетбол в нашем городе стал одним из основных видов спорта: есть профессиональные спортсмены и инфраструктура. Такие команды должны развиваться», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, в сезоне 2017-2018 гг. «Чевакате» из городского бюджета было выделено 11 млн рублей, что позволило молодежной сборной Вологды выступить в Суперлиге-2. За игрой вологжанок следили болельщики и фан-клуб команды. Также на профессионалов ровняются воспитанники спортивной школы по баскетболу: мужская юношеская команда «Бульдоги» также одерживает победы на российском уровне.

«Без поддержки города команды не было бы уже в этом году. Сейчас сложно найти спонсоров. Но я считаю, что баскетбол заслуживает этого. Со своей стороны мы обещаем, что будем популяризировать спорт и среди детей, среди ветеранов и всего населения Вологды и радовать болельщиков своей игрой», — поделилась директор баскетбольного клуба «Чеваката» Валентина Черепанова

По итогам Чемпионата России на втором месте оказалась «Надежда-2» из Оренбурга, третьими стали «Юность» из Пензы. В сезоне этого года «Чеваката» сыграла 40 игр, 38 из них закончились в пользу вологодских баскетболисток, что обеспечило им победу на всероссийских соревнованиях. Следующий сезон для вологодских баскетболисток начнется осенью 2018 года.