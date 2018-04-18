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«Наполи» одержал волевую победу над «Удинезе»
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«Наполи» одержал волевую победу над «Удинезе» 

Советский спорт 16 часов назад
Фото: Getty Images
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Встреча, прошедшая в среду в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. По ходу матча они уступали — 0:1 и 1:2. По голу в составе победителей забили Лоренцо Инсинье (45-я минута), Рауль Альбиоль (64-я), Аркадиуш Милик (70-я) и Лоренсо Тонелли (75-я). У гостей по разу отличились Якуб Янкто (41-я) и Сванте Ингельссон (55-я).
Таким образом, «Наполи» набрал 81 очко и сохранил за собой второе место в турнирной таблице серии А. У «Удинезе» осталось 33 очка. Это команда идет в нижней части таблицы.
В следующих матчах чемпионата «Наполи» 22 апреля в гостях сыграет против «Ювентуса», а «Удинезе» в этот день примет «Кротоне».
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