«Наполи» одержал волевую победу над «Удинезе»

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Таким образом, «Наполи» набрал 81 очко и сохранил за собой второе место в турнирной таблице серии А. У «Удинезе» осталось 33 очка. Это команда идет в нижней части таблицы.

В следующих матчах чемпионата «Наполи» 22 апреля в гостях сыграет против «Ювентуса», а «Удинезе» в этот день примет «Кротоне».