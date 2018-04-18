Майкопские гимнастки завоевали медали в Подмосковье

Воспитанницы спортшколы №2 имени Максимова блестяще выступили на открытом турнире «Сияние весны», который проводился Академией художественной гимнастики «Diamond». Соревнования проходили 14 и 15 апреля в городе Апрелевка Московской области. Наша сборная (тренер — Яна Цеханович) показала блестящий результат. В копилке майкопских гимнасток — 3 золотых медали, 6 серебряных и 4 бронзовых.

«Золото» турнира взяли Валерия Силукова (1 разряд), Лиза Годынюк (2011 г.р.). Среди команд лучшими стали наши «Орлята» (девочки 2010 г.р.)

«Серебро» завоевали Анна Алексеева (2008 г.р.), Милана Матевосян (2009 г.р.), Анастасия Головатая (2009 г.р), мастер спорта Яна Кост. В командном этапе серебряные медали завевали «Созвездие» (девочки 2010 г.р.) и «Эдельвейс» (2006-2007 г.р.).

«Бронзу» получили майкопчанки Самила Мирза (2008 г.р.), Алина Симаева (2003 г.р.), София Зорина (2011 г.р.) и наша команда «Оштен» (девочки 2008-2009 г.р.)

Почетное звание «Мисс Турнира» также досталось нашей спортсменке — Анне Алексеевой.