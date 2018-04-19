Златан Ибрагимович на шоу Джимми Киммела

Ибрагимович жжёт на популярном ток-шоу.

Шоу Джимми Киммела на канале ABC — одно из самых популярных на американском телевидении. На днях в гости к ведущему, который известен по десяткам телепроектов и вёл юбилейную церемонию «Оскара», пришёл Златан Ибрагимович. Этот выпуск должен был отличаться от остальных. И да, он отличается.

Четыре миллиона просмотров в YouTube за сутки с самым популярным комментарием: «Это Джимми был в гостях у Златана» — как бы намекают: в США швед чувствует себя как дома. Мы перевели все важные фрагменты шоу.

«Я не похож на типичного шведа. Но я нанёс Швецию на карту мира»

Д. К. : Я открыл газету Los Angeles Times. Там есть разворот, на котором люди иногда пишут обращение к городу. Например, когда покидают его. Но написал, как только приехал: «Дорогой Лос-Анджелес! Не за что. Златан». Мы должны тебя поблагодарить, да? Спасибо. З. И. : Я пару лет рассматривал Лос-Анджелес в качестве одного из вариантов. И решил, что было бы хорошо сделать городу подарок. Я долго думал, а однажды понял: нужно подарить себя. И вот, я приехал. Не за что.

Д. К. : Это странно прозвучит, но ты не производишь впечатления, знаешь, типичного шведа. Шведы не такие хвастуны. З. И. : Это правда, они слишком милые. Д. К. : Поэтому тебя попросили покинуть страну? З. И. : Ха, нет! Да, я не похож на типичного шведа. Но я нанёс Швецию на карту мира, так что…

«Это было не землетрясение. Это был я»

Д. К. : В первом матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» ты забил особенный гол. Планировал что-то подобное? З. И. : Да. У меня было предчувствие. Кстати, я знаю, что в Лос-Анджелесе было землетрясение, когда я приехал. Так вот, это было не землетрясение. Это я ступил на землю. Что касается этого гола, я хотел сделать заявление. Д. К. : Ты забивал в первом матче чуть ли не в каждой команде, не так ли? З. И. : Да, но не такие голы. Этот особенный.

Д. К. : Удивлён, как люди реагируют на тебя? Я слышал, когда ты отправился в Чикаго, там началось настоящее безумие. З. И. : В Европе футбол — это действительно важно. В Европе люди сходили с ума всюду, где бы я ни появился. Мне говорили, что в Америке будет по-другому. Что в Лос-Анджелесе можно спокойно ходить по улицам, никому нет до тебя никакого дела. Но это оказалось не так. С самого первого дня. Но я сам в этом виноват. Если играть так, как это делаю я, то ничего удивительного… Д. К. : Ты занимаешься другими видами спорта? Чувствуешь, что мог бы быть профессиональным баскетболистом, например?

З. И. : Думаю, все уже заметили, что я очень уверен в себе. То, что я делаю, я делаю, как никто другой. Я выбрал футбол. Так что извините, поклонники других видов спорта. Если бы я занимался другим спортом, всё было бы точно так же. Д. К. : Тебя хоть немного волнует, что твои одноклубники могут обидеться? Они в твоей тени? З. И. : Нет-нет. Я же делаю их суперзвёздами. Совсем как тебя.

«Соккер? Нет. Мы называем это футболом»

Д. К. : Ходит много слухов о тебе и чемпионате мира. Ты будешь играть на чемпионате мира? З. И. : Я еду на чемпионат мира. Д. К. : Хорошо, но какую обувь ты будешь там носить? С шипами или без? З. И. : Я сказал только то, что еду на чемпионат мира. Не могу сказать ничего больше. Если я скажу, меня повесят. Мне сейчас нужно быть очень осторожным в словах. Но чемпионат мира без меня не был бы чемпионатом мира. Д. К. : Ты не местный, тебе может быть трудно это понять: но мы редко здесь видим такой энтузиазм, когда речь идёт о соккере. Видишь ли, для большинства из нас соккер — этот тот вид спорта, которым лучше бы не увлекались наши дети — чтобы не пришлось смотреть, как они играют! (Зрители прерывают ведущего недовольным гулом.)

Д. К. (Обращается к зрителям.): А что, разве нет? Что-то я не видел ни одного из вас на футбольном поле в субботу утром. З. И. : Так, во-первых, соккер. Мы называем это футболом. Д. К. : Мы называем соккером. Привыкай. З. И. : Так вот, мы называем футболом. Футбол — самый важный вид спорта во всём мире. А теперь представь себе, что ты играешь в футбол и ты на вершине. Что чувствуешь? Д. К. : Лучший игрок в самом важном виде спорта — это, наверное, абсолютная вершина, не так ли? З. И. : Да, именно это я и чувствую. Д. К. : Ты должен чаще мотивировать людей. Ты внушаешь уверенность. Я чувствую себя увереннее от того, что просто сижу рядом с тобой. З. И. : Это правда.