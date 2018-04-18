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Польский промоутер нахваливает украинского проспекта Фёдора Черкашина
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Польский промоутер нахваливает украинского проспекта Фёдора Черкашина 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, украинский проспект среднего веса 22-летний Фёдор Черкашин (8-0, 5 КО) переехал в Польшу, где присоединился к промоутеру Анджею Василевски (Knockout Promotions) и будет работать под началом известного тренера Фёдора Лапина.
Промоутер не скупится на похвалу проспекту: «Давненько не видел никого с таким мощным потенциалом. У этого парня есть всё, чтобы стать польско-украинским чемпионом мира».
22-летний харьковчанин, в попытках расшевелить несколько застопорившуюся карьеру, сел в автомобиль и отправился в Варшаву (Польша), где предложил свои услуги промоутеру, не имея от того никаких предварительных гарантий.
Рассказывает Василевски: «Этот парень поразил меня. Профессиональный подход, искреннее желание добиться чего-то в спорте. Такими качествами стоит восхищаться, таким пацанам можно разве что подражать. Мы с удовольствием откликнемся на просьбы таких же спортсменов. У нас они найдут всё необходимое».
«А его потенциал, — закатывает глаза промоутер. — Говорят, что своя рубашка всегда ближе к телу, но если бы мы на самом деле не видели в нём ничего особенного, то, конечно же, и не подписали бы с ним контракт. Этот парень и воспитанный, и умный, и обаятельный, и он очень трезво рассуждает, несмотря на свой возраст».
Напомним, 12 мая в Валче (Польша) Черкашин сразится с польским джорнименом Даниэлем Урбански (21-23-3, 5 КО).
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