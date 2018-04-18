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Кротоне — Ювентус: прогноз на победу чемпиона над аутсайдером
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Кротоне — Ювентус: прогноз на победу чемпиона над аутсайдером 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Кротоне» — «Ювентус». Прогноз на матч 33-го тура итальянской Серии А (18.04.2018, 21:45 мск).
"Ювентус" продолжает наращивать свой отрыв в итальянском чемпионате, и слабо верится, что «старая синьора» разбазарит большое 6-очковое преимущество над «Наполи» за оставшиеся 6 туров. Хотя впереди у лидеров ещё очная схватка, а туринцам предстоит сыграть с «Интером» и «Ромой», так что не будем заранее поздравлять команду Массимилиано Аллегри. В очередном туре «Ювентус» наведается в гости к «Кротоне», ведущему борьбу за выживание, и в данный момент находящемуся в зоне вылета. Разумеется, «Юве» здесь большой фаворит — победа гостей оценивается коэффициентом 1.34.
Команда
"Ювентус"
77:18  "Кротоне"
29:57  "Кротоне"
В нынешнем сезоне у «Кротоне» пока не получается совершить тот финишный спурт, который спас «акул» от понижения в классе год назад. Хотя до середины марта команда Вальтера Дзенги достаточно регулярно набирала очки, но дело было в более простом календаре, а как соперники пошли серьёзней, кротонцы начали проигрывать. Со второй половины марта по начало апреля «Кротоне» выдал 3-матчевую серию из поражений, поочерёдно проиграв «Роме» (0:2), «Фиорентине» (0:2) и «Торино» (1:4). Полторы недели назад команда Дзенги сумела дома обыграть «Болонью» (1:0), но в прошлом туре не смогла заработать очков в Генуе в матче с «Дженоа» (0:1).
Не сыграют: Ахмед Бенали, Андреа Налини и Анте Будимир (травмированы).
"Ювентус"
Обидно вылетев из Лиги чемпионов, «Ювентус» старается не унывать, стремясь оформить по крайней мере чемпионский дубль на внутренней арене. «Старой синьоре» достаточно легко дался воскресный домашний матч против «Сампдории», в котором туринцы не слишком напрягаясь отгрузили в ворота соперника 3 безответных гола. Уже в ближайший уик-энд нас ждёт очная битва «Ювентуса» и «Наполи», в которой «старая синьора» может окончательно снимать у всех сомнения относительно того, кто станет очередным чемпионом Италии, и в дальнейшем можно будет спокойно готовится к финальному матчу с «Миланом» на Кубок Италии.
Не сыграют: Маттиа де Шильо, Миралем Пьянич и Федерико Бернардески (травмированы).
Ориентировочные составы
Где смотреть матч
Матч «Кротоне» — «Ювентус» будет показан телеканалом «Матч! Футбол 2» в прямом эфире, начиная с 21:40 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
"Кротоне" и «Ювентус» ранее встречались между собой только 5 раз, и во всех этих встречах «акулы» проигрывали туринцам всухую (+0=0-5, 0:16). В прошлом сезоне «Кротоне» дома проиграл «старой синьоре» 0:2 (Манджукич 60', Игуаин 74'). В матче первого круга нынешнего сезона «Ювентус» дома разгромил соперника 3:0 (Манджукич 52', де Шильо 60', Бенатиа 71').
Интересные факты
"Кротоне" проиграл 4 из последних пяти матчей (+1=0-4, 2:9);
"Ювентус" выиграл у «Кротоне» всухую все 5 прошлых очных матчей (+5=0-0, 16:0);
"Ювентус" является самой результативной командой чемпионата — 77 забитых голов;
"Ювентус" обладает лучшей обороной чемпионата — 18 пропущенных голов;
"Ювентус" имеет 19-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (+17=2-0, 40:4);
"Ювентус" выиграл 13 из последних 14-ти выездных матчей (+13=1-0, 25:5);
В последних трёх матчах чемпионата «Ювентус» забивал не менее трёх голов (3:1, 4:2, 3:0).
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
"Ювентус" в последнее время здорово раззабивался, и вряд ли перед матчем с «Наполи» Массимилиано Аллегри позволит своим подопечным сильно расслабиться. Нужно поддерживать тонус и хороший голевой аппетит. Хотя «Кротоне» в домашних матчах редко пропускает больше двух голов. Но скорее всего 2-3 гола чемпион отправил в ворота аутсайдера, при этом с большой долей вероятности не пропустит — оборона должна действовать собранно, накануне ключевого матча. Наш прогноз: «Победит „Ювентус“ и Тотал меньше 3,5» — коэффициент 1.90  Михаил КРИПАК
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