Мемориал Юрия Сапожникова пройдет в ближайшую субботу

Старейший в регионе турнир по греко-римской борьбе позволит спортсменам выполнить норматив мастера спорта России.

21 апреля в спортивном зале СШОР (пр. Мира, 1а) пройдет 56-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти основоположника омской школы классической борьбы, заслуженного тренера РСФСР Юрия Яковлевича Сапожникова

В соревнованиях примут участие спортсмены 2000 г.р. и старше, которые будут бороться за медали в десяти весовых категориях: до 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 кг. Победители данного турнира смогут не только пополнить свои домашние музеи очередными медалями, но и получить право на присвоение звания «Мастер спорта России».

Торжественное открытие соревнований — в 10.00. Начало схваток — в 10.15. Финальные поединки за 1-3 места стартуют в 16.00, после чего пройдет награждение победителей и призеров.

Напомним, что в прошлом году престижные соревнования, которые являются одними из старейших в Омске, проходили в восьми весовых категориях, шесть из них стали чемпионскими для омичей. Золотые медали завоевали Георгий Салиндер (до 66 кг), Андрей Болзин (до 71 кг), Адлет Тюлюбаев (до 75 кг), Артём Рячкин (до 85 кг), Арман Казарян (до 98 кг) и Сергей Дёмин (до 130 кг). Еще два «золота» забрали представители Республики Казахстан — Амагали Бекболатов (до 59 кг) и Константин Штефанов (до 80 кг). Всего же омичи завоевали 22 награды различного достоинства.

Организаторами соревнований выступают Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и региональная федерация спортивной борьбы.

Для справки: