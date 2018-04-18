Принимающим ЧМ-2018 городам грозит дефицит продуктов

Производители продуктов питания и ритейлеры опасаются, что во время чемпионата мира по футболу в России могут возникнуть перебои с поставкой продовольствия в города, принимающие матчи. Участники рынка до сих пор не понимают, как изменится схема поставок. За разъяснениями крупнейшие продовольственные ассоциации обратились к региональным властям, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, запрос с просьбой разъяснить, какие могут быть введены ограничения для грузового транспорта на время матчей, был направлен также в правительство Свердловской области . Получить оперативный комментарий по этому вопросу в пресс-службе свердловского минтранспорта "Уралинформбюро" не удалось.

Ранее сообщалось о том, что движение транспорта во время игр мундиаля в уральской столице будет ограничено в районе «Екатеринбург Арены». Проехать туда смогут только жители расположенных рядом со стадионом домов, получившие аккредитацию.

Производители продуктов питания и ритейлеры готовы адаптировать логистику, но просят чиновников обнародовать предлагаемые ограничения как можно скорее. Их опасения связаны с пресловутым указом президента, который устанавливает особые меры безопасности во время ЧМ.

В частности, выполняя требования ФСБ , транспортным компаниям придется отказаться от выполнения автобусных маршрутов в Екатеринбург из городов, расположенных за пределами Среднего Урала с 30 мая по 1 июля. Как поясняла «Уралинформбюро» директор регионального Союза автотранспортных предприятий Лилия Саранчук , в город смогут въехать только автобусы, оборудованные системой спутниковой навигации «Эра-Глонасс». Но перевозчики отказываются устанавливать ее из-за высокой стоимости.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.