Как развивалась греко-римская борьба в Дагестане 

Как развивалась греко-римская борьба в ДагестанеВпервые классическая борьба начала культивироваться в Дагестане где-то в 40-х годах прошлого столетия. В то время известными тренерами были Арминак Карапетян, только-только начинавший после Дербента свою карьеру в Махачкале, а также Николай Шорин, Магомед Рамазанов, Александр Борзов и другие. Секции классической или, как ее иногда называли, французской борьбы — были практически во всех вузах и техникумах республики. Тот всплеск интереса и популярности к классической борьбе привел к появлению больших мастеров в республике, таких как Ибрагим Мамедов, Алисултан Омаров, Курбан Агаев, Абдул Шахназаров, Сулейман Эфендиев, Ахмед Амирханов, Сайпулла Гаджиев, Эйнула Мамедов, Султан Мусаев, Дадаш Гаджиев и многих, многих других.
В 1959 году после триумфальной победы Али Алиева, когда он стал чемпионом мира по вольной борьбе, большинство борцов — «классиков» переплавились в «вольников». Греко-римская борьба ушла на второй план. В свое время у нас были такие известные борцы, как чемпион СССР, неоднократный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира Абдулбассир Баталов. Двукратный чемпион Советского Союза, чемпион спартакиады народов СССР, чемпион кубка мира Камал Мусаев.
У истоков возрождения греко-римской борьбы стояли, прежде всего, аксакалы тренерского корпуса — Арип Абакаров, Алисултан Омаров, Ибрагим Мамедов, с новой энергией взялись за дело и молодые наставники. Важной вехой на этом пути стало открытие в 2006 году специализированной школы греко-римской борьбы в Махачкале.
С начала 2000-х, а именно с этого времени следует считать начало отсчета нового этапа развития греко-римской борьбы в республике, в секциях подготовлено более 50 мастеров спорта, тогда как за предшествовавшие четыре десятка лет таковых вообще не было, если, разумеется, не считать тех, кто выступал за другие регионы.
Сегодня греко-римской борьбой в Дагестане занимаются более 500 ребят, среди которых немало тех, кто в перспективе способен проявить себя на самых престижных соревнованиях. Как это, например, удалось сделать двукратному чемпиону мира Алиму Селимову, призерам Олимпийских игр Джавиду Гамзатову и Даниялу Гаджиеву.
Также подрастает целая плеяда перспективных борцов, среди которых есть победители и призеры первенств и чемпионатов страны, Европы и мира.