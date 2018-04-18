Как развивалась греко-римская борьба в Дагестане

Как развивалась греко-римская борьба в ДагестанеВпервые классическая борьба начала культивироваться в Дагестане где-то в 40-х годах прошлого столетия. В то время известными тренерами были Арминак Карапетян, только-только начинавший после Дербента свою карьеру в Махачкале, а также Николай Шорин, Магомед Рамазанов, Александр Борзов и другие. Секции классической или, как ее иногда называли, французской борьбы — были практически во всех вузах и техникумах республики. Тот всплеск интереса и популярности к классической борьбе привел к появлению больших мастеров в республике, таких как Ибрагим Мамедов, Алисултан Омаров, Курбан Агаев, Абдул Шахназаров, Сулейман Эфендиев, Ахмед Амирханов, Сайпулла Гаджиев, Эйнула Мамедов, Султан Мусаев, Дадаш Гаджиев и многих, многих других.

В 1959 году после триумфальной победы Али Алиева , когда он стал чемпионом мира по вольной борьбе, большинство борцов — «классиков» переплавились в «вольников». Греко-римская борьба ушла на второй план. В свое время у нас были такие известные борцы, как чемпион СССР, неоднократный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира Абдулбассир Баталов. Двукратный чемпион Советского Союза, чемпион спартакиады народов СССР, чемпион кубка мира Камал Мусаев.

У истоков возрождения греко-римской борьбы стояли, прежде всего, аксакалы тренерского корпуса — Арип Абакаров, Алисултан Омаров, Ибрагим Мамедов, с новой энергией взялись за дело и молодые наставники. Важной вехой на этом пути стало открытие в 2006 году специализированной школы греко-римской борьбы в Махачкале.

С начала 2000-х, а именно с этого времени следует считать начало отсчета нового этапа развития греко-римской борьбы в республике, в секциях подготовлено более 50 мастеров спорта, тогда как за предшествовавшие четыре десятка лет таковых вообще не было, если, разумеется, не считать тех, кто выступал за другие регионы.

Даниялу Гаджиеву. Сегодня греко-римской борьбой в Дагестане занимаются более 500 ребят, среди которых немало тех, кто в перспективе способен проявить себя на самых престижных соревнованиях. Как это, например, удалось сделать двукратному чемпиону мира Алиму Селимову, призерам Олимпийских игр Джавиду Гамзатову

Также подрастает целая плеяда перспективных борцов, среди которых есть победители и призеры первенств и чемпионатов страны, Европы и мира.