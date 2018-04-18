Пэрис Хилтон поддержала Хлое Кардашьян, которой изменил бойфренд: видео

Пока Хлое Кардашьян делает вид, будто ничего не произошло, ее друзья не боятся открыто говорить об измене Тристана Томпсона. Накануне родов Хлое в Сеть утекло видео, на котором спортсмен целуется с другой девушкой в ночном клубе. Кадры возмутили не только членов семьи Кардашьян, но и ее подруг. Так, по поводу ситуации высказалась Пэрис Хилтон

Журналисты TMZ подкараулили светскую львицу и ее родную сестру Ники, когда те направлялись на съемку. Представители СМИ поинтересовались, не боится ли Пэрис оказаться на месте подруги. На что она ответила:

Этого никогда не произойдет, потому что у меня прекрасный мужчина. Хлое сможет пережить этот момент, она очень сильная девушка. А вот Тристану следует относиться к ней как к королеве, потому что она этого заслуживает!

Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями на прошлой неделе. Родам предшествовали сообщения о многочисленных изменах Тристана, но, несмотря на все неприятности, Хлое и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо.