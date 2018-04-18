Ещё
Пэрис Хилтон поддержала Хлое Кардашьян, которой изменил бойфренд: видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пэрис Хилтон поддержала Хлое Кардашьян, которой изменил бойфренд: видео 

Журнал ОК! 1 час назад
Пока Хлое Кардашьян делает вид, будто ничего не произошло, ее друзья не боятся открыто говорить об измене Тристана Томпсона. Накануне родов Хлое в Сеть утекло видео, на котором спортсмен целуется с другой девушкой в ночном клубе. Кадры возмутили не только членов семьи Кардашьян, но и ее подруг. Так, по поводу ситуации высказалась Пэрис Хилтон.
Журналисты TMZ подкараулили светскую львицу и ее родную сестру Ники, когда те направлялись на съемку. Представители СМИ поинтересовались, не боится ли Пэрис оказаться на месте подруги. На что она ответила:
Этого никогда не произойдет, потому что у меня прекрасный мужчина. Хлое сможет пережить этот момент, она очень сильная девушка. А вот Тристану следует относиться к ней как к королеве, потому что она этого заслуживает!
Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями на прошлой неделе. Родам предшествовали сообщения о многочисленных изменах Тристана, но, несмотря на все неприятности, Хлое и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо.
Журнал ОК!: последние новости
Студентка из Чувашии завоевала титул «Мисс Россия-2018» Данила Козловский рассказал, чем больше всего гордится в фильме «Тренер» Зейн Малик поцеловал модель, похожую на Джиджи Хадид (видео)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
WADA решило «добить» Россию96
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Украинские футболистки передрались на поле22
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение