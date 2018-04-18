В Приморске прошло перезахоронение останков воинов, штурмовавших город

В Калининградской области волонтёры готовятся раздать 30 тысяч георгиевских ленточек. Получить их можно будет 24 апреля на площади Победы в областном центре, а также в других городах региона. В том числе в Приморске, бывшем Фишхаузене, который в этот день, 17 апреля, в 1945 году был взят советскими войсками. Город находится на важнейшем направлении, открывает ворота к порту в нынешнем Балтийске. Сегодня прошло перезахоронение останков 16 воинов, которые погибли в том тяжелом бою.

73 года назад Красная Армия взяла Фишхаузен, нынешний Приморск. Бои на этом направлении были тяжелые, ведь отсюда открывалась дорога на главную военно-морскую базу третьего рейха Пиллау. Сейчас на гранитных плитах были имена более двух с половиной тысяч советских воинов павших при штурме города.

Останки 16 красноармейцев ещё не преданы земле, а их фамилии и имена уже выбиты на плитах братской могилы. Это частая практика, когда бойцов заочно хоронили в местах, где они проводили свой последний бой. Павших танкистов обнаружили буквально в 50 метрах от мемориального комплекса при возведении фундамента частного дома. Хозяин сообщил о находке администрации, после чего за дело взялись поисковики.

Александр Заводчиков, поисковик:

— Ранения разные: осколочные, пулевые, танкисты гибнут на месте, службы, скажем так, то ранения у них очень тяжелые, рваные, ломаные, что свидетельствует о характере боёв которые проходили в этом районе.

Церемония перезахоронения — это дань памяти павшим бойцам. Бои за Фишхаузен в апреле сорок пятого были ожесточённые. От города практически ничего не осталось. Николай Щербаков прошёл всю Великую Отечественную, рассказывает нынешнему поколению, что нельзя забывать как их прадеды ковали великую победу.

Николай Щербаков, ветеран Великой Отечественной войны:

— Но не всем пришлось дойти до конца войны, но должен сказать, что не было среди тех людей, которые сражались вот со мной и которых провожаем мы. Сегодня это настоящие герои, потому что при любых условиях они готовы были отдать свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

За последние три года в окрестностях Приморска были найдены останки более ста красноармейцев. Поисковики рассказывают, что это не последнее перезахоронение на этой братской могиле. Всем советским воинам должны быть отданы последние почести.