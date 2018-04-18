Единую команду кандидатов в депутаты ЗС РО формирует несистемная оппозиция 

Региональные отделения непарламентских политических партий и общественных движений демократической направленности решили выставить единый список кандидатов на выборы в парламент Ростовской области.
Об этом на своей странице в социальной сети рассказала экс-руководитель избирательного штаба Ксении Собчак в регионе Анастасия Шевченко.
По её словам, на состоявшейся 17 апреля встрече было принято решение об объединении усилий оппозиционных политических партий и движений демократической направленности, и о создании координационного совета демократических сил донского края.
В состав совета вошли члены партий «Яблоко», ПАРНАС, «Гражданская инициатива», «Партия Роста», а также гражданские активисты.
«Мы объединились для того, чтобы совместно решать проблемы развития региона и представлять интересы граждан Ростовской области на предстоящих выборах. Первым шагом станет создание общей команды на выборах в Законодательное собрание Ростовской области в сентябре текущего года», — рассказала Анастасия Шевченко.
Напомним, что выборы в Законодательное Собрание Ростовской области проходят по смешанной системе: часть депутатов избирается по партийным спискам, часть — как представители одномандатных округов. На данный момент абсолютное большинство мест в парламенте находится у представителей «Единой России».
На выборах президента РФ, состоявшихся в 2018 году, самый серьезный результат оказался у Ксении Собчак, выдвигавшейся от «Гражданской инициативы» — в Ростовской области её поддержали 1,11% избирателей. Григорий Явлинский от «Яблока», и Борис Титов от «Партии Роста» получили менее 1% голосов.