Единую команду кандидатов в депутаты ЗС РО формирует несистемная оппозиция

Региональные отделения непарламентских политических партий и общественных движений демократической направленности решили выставить единый список кандидатов на выборы в парламент Ростовской области.

По её словам, на состоявшейся 17 апреля встрече было принято решение об объединении усилий оппозиционных политических партий и движений демократической направленности, и о создании координационного совета демократических сил донского края.

В состав совета вошли члены партий «Яблоко» ПАРНАС , «Гражданская инициатива», «Партия Роста», а также гражданские активисты.

«Мы объединились для того, чтобы совместно решать проблемы развития региона и представлять интересы граждан Ростовской области на предстоящих выборах. Первым шагом станет создание общей команды на выборах в Законодательное собрание Ростовской области в сентябре текущего года», — рассказала Анастасия Шевченко.

Напомним, что выборы в Законодательное Собрание Ростовской области проходят по смешанной системе: часть депутатов избирается по партийным спискам, часть — как представители одномандатных округов. На данный момент абсолютное большинство мест в парламенте находится у представителей «Единой России»