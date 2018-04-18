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Экс-вратарь «Интера» пропускал мячи из-за советов тренера Манчини
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Экс-вратарь «Интера» пропускал мячи из-за советов тренера Манчини 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший вратарь сборной Бразилии и миланского «Интера» рассказал о работе главного тренера петербургского "Зенита" Роберто Манчини.
"Я только перешел в «Интер». Команда шла на втором месте. Нам предстояло матч с «Палермо». На одной из тренировок Манчини сказал мне: «Я хорошо знаю Эудженио Корини и то, как нужно располагать стенку при его штрафных ударах, чтобы доставить ему проблемы».
Я удивился, но сказал ему: «Вы — босс, а я сделаю так, как вы хотите». В итоге Корини пробил иначе и забил мяч в верхний угол ворот.
Через три недели мы поехали в Турин на матч с «Ювентусом». Манчини говорит: «Я играл в одной команде с Недведом, при его штрафных старайся держать ближний нижний угол. Недвед подходит бить штрафной и отправляет мяч над стенкой, делая счет 2:0. Журналисты начали на меня давить. Говорили, что я плох при штрафных ударах.
После этого я подошел к Манчини и сказал: „Тренер, дай мне возможность выбирать самому. Я могу ошибаться, но с сегодняшнего дня я буду сам выбирать позицию“, — цитирует Сезара Football Italia.
Ранее чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии по футболу Марко Тарделли заявил, что Манчини достиг договоренности о работе в национальной команде страны.
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