Экс-вратарь «Интера» пропускал мячи из-за советов тренера Манчини

Роберто Манчини. Бывший вратарь сборной Бразилии и миланского «Интера» рассказал о работе главного тренера петербургского "Зенита"

"Я только перешел в «Интер». Команда шла на втором месте. Нам предстояло матч с «Палермо». На одной из тренировок Манчини сказал мне: «Я хорошо знаю Эудженио Корини и то, как нужно располагать стенку при его штрафных ударах, чтобы доставить ему проблемы».

Я удивился, но сказал ему: «Вы — босс, а я сделаю так, как вы хотите». В итоге Корини пробил иначе и забил мяч в верхний угол ворот.

Через три недели мы поехали в Турин на матч с «Ювентусом». Манчини говорит: «Я играл в одной команде с Недведом, при его штрафных старайся держать ближний нижний угол. Недвед подходит бить штрафной и отправляет мяч над стенкой, делая счет 2:0. Журналисты начали на меня давить. Говорили, что я плох при штрафных ударах.

После этого я подошел к Манчини и сказал: „Тренер, дай мне возможность выбирать самому. Я могу ошибаться, но с сегодняшнего дня я буду сам выбирать позицию“, — цитирует Сезара Football Italia.